مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره انجمن مردمنهاد وردپاتکان گلپایگان با تأکید بر نقش تعیینکننده مشارکتهای مردمی در صیانت از میراث فرهنگی، پویشهای مردمی حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از تخریب آثار ارزشمند تاریخی کشور دانستند.
مهدی یاوری مدیرعامل انجمن وردپاتکان گلپایگان در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به جایگاه آثار تاریخی در هویت ملی گفت: آثار تاریخی، شناسنامه و هویت هر کشور به شمار میروند و ایران بهعنوان یکی از کهنترین تمدنهای جهان، گنجینهای ارزشمند از بناها و محوطههای تاریخی را در خود جای داده است. این آثار علاوه بر روایت تاریخ و فرهنگ ایران، از مهمترین ظرفیتهای توسعه گردشگری نیز محسوب میشوند.
او افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و شمار فراوان بناهای تاریخی، حفاظت از این میراث تنها با اتکا به ظرفیت دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست و حضور مؤثر مردم در کنار نهادهای مسئول ضرورتی انکارناپذیر است.
یاوری با بیان اینکه بسیاری از بناهای تاریخی کشور هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، اظهار کرد: این بناها با وجود برخورداری از ارزشهای تاریخی، معماری و فرهنگی، از حمایتهای لازم برخوردار نیستند. از سوی دیگر، اعتبارات دولتی حتی پاسخگوی نیازهای مرمتی آثار ثبتشده نیز نیست و بدون جلب مشارکت عمومی نمیتوان آیندهای مطمئن برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور متصور بود.
مدیرعامل انجمن وردپاتکان، پویشهای مردمی حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از موفقترین الگوهای مشارکت اجتماعی دانست و تصریح کرد: استفاده از توان مردم، امکانات شخصی، تجربههای تخصصی، نیروی انسانی داوطلب و ظرفیت انجمنهای مردمنهاد میتواند نقش مهمی در نجات بناهای تاریخی از تخریب ایفا کند. هنگامی که مردم خود در مرمت و حفاظت یک اثر تاریخی مشارکت میکنند، حساسیت و مسئولیتپذیری آنان نسبت به دیگر آثار نیز افزایش مییابد.
در ادامه میثم فراست رئیس هیئتمدیره انجمن وردپاتکان گلپایگان نیز با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه گفت: در بسیاری از موارد، تنها با یک بازدید ساده پیش از آغاز فصل بارندگی و انجام تعمیرات جزئی و کمهزینه میتوان از وارد شدن خسارتهای سنگین به بناهای تاریخی جلوگیری کرد.
او با اشاره به تجربه موفق گلپایگان در اجرای این طرحها افزود: گلپایگان از شهرهای پیشگام در اجرای پویشهای مردمی حفاظت از بناهای تاریخی است. وجود قلعههای تاریخی، کبوترخانهها، مساجد، خانههای تاریخی و دیگر آثار ارزشمند، ضرورت توجه ویژه به حفاظت از این میراث را دوچندان کرده است.
فراست خاطرنشان کرد: بیشتر بناهای تاریخی گلپایگان از سنگ و خشت ساخته شدهاند و در برابر بارندگی و رطوبت آسیبپذیر هستند. از اینرو در فصل بارش باید بهصورت مستمر پایش شوند و اقداماتی همچون بازدیدهای دورهای، مرمت اضطراری، هدایت آبهای سطحی، رطوبتزدایی و دیگر اقدامات حفاظتی تخصصی درباره آنها انجام شد.
رئیس هیئتمدیره انجمن وردپاتکان با اشاره به نخستین تجربه این پویشها اظهار کرد: نخستین پویش مردمی حفاظت از بناهای تاریخی گلپایگان در سال ۱۳۹۸ با همکاری چند دستگاه و با محوریت انجمن مردمنهاد وردپاتکان و مشارکت داوطلبانه مردم برای حفاظت و مرمت برجهای قلعه تاریخی وداغ برگزار شد و در چند مرحله ادامه یافت. همچنین در قالب همین پویش، سقف و بخشی از مدرسه تاریخی وداغ نیز مرمت شد؛ بنایی که بهتازگی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
فراست در پایان با اشاره به سابقه فعالیت این انجمن گفت: انجمن وردپاتکان که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده، قدیمیترین انجمن مردمنهاد تخصصی حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در گلپایگان است و در سالهای اخیر نیز عنوان دومین انجمن برگزیده کشور در جشنواره «میراثبانان» را کسب کرده است.
مدیران انجمن وردپاتکان در پایان تأکید کردند: انعکاس و حمایت از فعالیتهای مردمی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی میتواند زمینهساز فرهنگسازی گسترده برای پاسداشت آثار تاریخی، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان بهعنوان میراثبانان آینده کشور باشد.
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