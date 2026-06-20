همایش شیرخوارگان حسینی جلوه گردشگری مذهبی در زنجان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم اظهار کرد: این آیین معنوی را یکی از جلوه‌های برجسته گردشگری مذهبی در استان زنجان است که با حضور پرشور خانواده‌ها در این مراسم، نشان‌دهنده جایگاه ویژه زنجان در میزبانی از آیین‌های مذهبی و عاشورایی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: همایش شیرخوارگان حسینی که هر ساله با حضور گسترده مادران و نوزادان در زنجان برگزار می‌شود، علاوه بر بعد معنوی و اعتقادی، ظرفیت مهمی برای معرفی فرهنگ دینی، هویت عاشورایی و جاذبه‌های مذهبی این استان است.

او با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان و مصلای خاتم‌الانبیاء از مهم‌ترین کانون‌های برگزاری آیین‌های مذهبی در استان هستند، اظهار کرد: این اماکن مذهبی در کنار جایگاه معنوی خود، از مقاصد مهم گردشگری مذهبی محسوب می‌شوند و می‌توانند نقش مؤثری در جذب زائران و گردشگران فرهنگی و دینی داشته باشند.

موسوی تصریح کرد: در این آیین معنوی که با عنوان «سربازان ظهور» برگزار شد، فضای حسینیه، مساجد و مصلی با طنین نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت حضرت علی‌اصغر(ع) حال و هوایی عاشورایی به خود گرفت و مادران زنجانی در حالی که نوزادان خود را در آغوش داشتند، با امام حسین(ع) و طفل شش‌ماهه دشت کربلا، حضرت علی‌اصغر(ع)، تجدید عهد کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: چنین مراسمی نماد پیوند عمیق مردم زنجان با فرهنگ عاشورا و نیز ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری مذهبی، معرفی آیین‌های بومی و تقویت برند فرهنگی استان در سطح ملی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: زنجان با برخورداری از پیشینه غنی مذهبی، آیین‌های پرشکوه محرم و حضور مردم متدین و عاشق اهل‌بیت(ع)، از استان‌های شاخص کشور در حوزه گردشگری مذهبی به شمار می‌رود و باید از این ظرفیت در راستای معرفی هرچه بهتر استان بهره گرفت.

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