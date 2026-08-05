به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید ذکریا هاشمی امیری روز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ با تشریح الزامات توسعه اقتصادی در حوزه گردشگری، اظهار کرد: زنجان به واسطه دارا بودن میراث جهانی همچون گنبد سلطانیه، مجموعههای تاریخی کمنظیر و شهرت جهانی در صنایعدستی، ظرفیت بالقوه بالایی برای ایفای نقش به عنوان یک مقصد شاخص در شبکه گردشگری کشور دارد.
رئیس بازاریابی و توسعه گردشگری معاونت گردشگری استان زنجان با بیان اینکه برندسازی گردشگری یک فرآیند مدیریتی تصویرساز است، تأکید کرد: مخاطب نباید زنجان را صرفاً با یک المان بشناسد؛ بلکه هدف ما تثبیت روایتی واحد است که در آن، تلاقی معماری جهانی، هنرهای اصیل، آیینهای مذهبی و طبیعت بکر استان، یک تجربه کامل را برای گردشگر رقم میزند و برای دستیابی به این هدف، باید از اقدامات پروژهمحور و کوتاهمدت فاصله گرفته و به سمت استراتژیهای جامع و مستمر حرکت کنیم.
او با اشاره به گستره مخاطبان گردشگری زنجان، گفت: نمیتوان با یک پیام واحد، نیازهای متنوع طبیعتگردان، گردشگران مذهبی و علاقهمندان به هنرهای دستی را پاسخ داد. بنابراین، تدوین برنامههای بازاریابی تخصصی بر اساس نیازسنجی هر گروه از مخاطبان، از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
هاشمیامیری با اشاره به اهمیت تبدیل استان از یک بازار فروش صنایعدستی به مقصد گردشگری خلاق، بیان کرد: ایجاد خانههای خلاق و کارگاههای تجربه- محور، بهویژه در حوزه ملیله و چاقو، فرصتی است تا گردشگر علاوه بر خرید کالا، با داستان اثر و فرآیند تولید آن پیوند عاطفی برقرار کند.
رئیس بازاریابی و توسعه گردشگری معاونت گردشگری استان زنجان تأکید کرد که این رویکرد، علاوه بر ارزشافزوده برای هنرمندان، هر گردشگر را به سفیری برای تبلیغ ظرفیتهای زنجان در فضای مجازی تبدیل خواهد کرد.
او در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای دیجیتال اظهار کرد: حضور هوشمندانه در فضای مجازی و بهرهگیری از محتوای چندرسانهای برای روایتگری دقیق جاذبهها، از ملزومات رقابت در بازار گردشگری امروز است. بر همین اساس، برنامهریزی برای تقویت بستههای سفر دیجیتالمحور و چندزبانه، از برنامههای جدی این مجموعه برای معرفی شایسته ظرفیتهای کمنظیر استان زنجان به جهانیان خواهد بود.
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