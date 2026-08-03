غار کتله خور شاهکار طبیعت در قلب زنجان

میراث‌آریا: غار کتله‌خور یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های زمین‌شناسی و طبیعی ایران است که در دل کوه‌های آهکی استان زنجان قرار دارد. این غار در نزدیکی شهر گرماب، از توابع شهرستان خدابنده، واقع شده و علاوه بر ارزش‌های طبیعی و علمی، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

ساختار پیچیده، تالارهای وسیع، ستون‌ها و تزئینات آهکی گوناگون، فضای اسرارآمیز و دمای تقریباً ثابت، غار کتله‌خور را به مقصدی منحصربه‌فرد برای گردشگران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به طبیعت تبدیل کرده است. این گزارش به بررسی موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های زمین‌شناسی، اهمیت گردشگری، چالش‌های حفاظتی و چشم‌انداز آینده این اثر طبیعی می‌پردازد.

۱. موقعیت جغرافیایی و پیشینه شناسایی

غار کتله‌خور در حدود ۱۵۵ کیلومتری جنوب شهر زنجان و در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده است. نزدیک‌ترین شهر به این غار، شهر گرماب است که در شهرستان خدابنده قرار دارد. مسیر دسترسی به غار از میان چشم‌اندازهای طبیعی و کوهستانی منطقه عبور می‌کند و همین موضوع، سفر به آن را به تجربه‌ای جذاب تبدیل کرده است.

نام «کتله‌خور» در گویش محلی معناهای متفاوتی دارد. برخی آن را «کوه خورشید» معنا می‌کنند و گروهی دیگر، تعبیرهایی مانند «کوه تپه‌خور» یا «کوهی که خورشید در میان آن طلوع می‌کند» را برای آن به کار می‌برند. این تفاوت در معنا، نشان‌دهنده پیوند دیرینه غار با فرهنگ و زبان بومی منطقه است.

اگرچه مردم محلی از گذشته با دهانه غار آشنایی داشتند، شناسایی رسمی آن در سال ۱۳۳۱ خورشیدی توسط گروهی از کوهنوردان انجام شد. پس از آن، بررسی‌های زمین‌شناسی و غارنوردی در بخش‌های مختلف آن ادامه یافت و اهمیت علمی و گردشگری این پدیده بیش از پیش آشکار شد.

۲. شکل‌گیری و ساختار زمین‌شناسی غار

غار کتله‌خور در نتیجه فرایندهای طولانی‌مدت زمین‌شناختی و انحلال سنگ‌های آهکی شکل گرفته است. آب‌های زیرزمینی، طی هزاران و میلیون‌ها سال، با نفوذ در شکاف‌ها و درزه‌های سنگی، مسیرهایی زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. تداوم این فرایند موجب گسترش دالان‌ها، تالارها و حفره‌های متعدد در دل کوه شده است.

سنگ‌های آهکی غار در اثر رسوب‌گذاری مواد معدنی، تزئینات گوناگونی پدید آورده‌اند. این تزئینات که حاصل چکیدن و جریان یافتن آب‌های سرشار از مواد معدنی هستند، در طول زمان به شکل‌های مختلفی مانند ستون، پرده، گل‌کلم، آبشار سنگی و پیکره‌های طبیعی درآمده‌اند.

برخی مطالعات، شکل‌گیری ساختار اصلی غار را به دوره‌های زمین‌شناسی بسیار کهن نسبت می‌دهند؛ بااین‌حال، فرایند رشد و تغییر تزئینات آهکی همچنان ادامه دارد. هر قطره آبی که از سقف غار می‌چکد، مقدار اندکی ماده معدنی به جا می‌گذارد و در گذر زمان، ساختارهای تازه‌ای ایجاد می‌کند.

۳. معماری طبیعت؛ هفت طبقه اسرارآمیز

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های غار کتله‌خور، ساختار طبقاتی و چندلایه آن است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این غار دارای چندین طبقه و سامانه زیرزمینی مرتبط با یکدیگر است که در روایت‌های رایج، از آن با عنوان «هفت طبقه» یاد می‌شود.

۳–۱. ساختار لایه‌ای

طبقات مختلف غار در نتیجه گسترش مسیرهای زیرزمینی در لایه‌های آهکی شکل گرفته‌اند. برخی مسیرها افقی و برخی دیگر عمودی هستند و همین تنوع، ساختار غار را پیچیده و جذاب کرده است.

۳–۲. طبقات ناشناخته

تمام بخش‌های غار هنوز به‌طور کامل بررسی و پیمایش نشده‌اند. بسیاری از دالان‌ها و طبقات زیرین، به دلیل دشواری دسترسی، شرایط فنی نامناسب و ضرورت حفاظت، همچنان بکر باقی مانده‌اند. پیمایش این بخش‌ها تنها برای تیم‌های حرفه‌ای غارنوردی و با تجهیزات تخصصی امکان‌پذیر است.

۳–۳. تالارها و دالان‌های طبیعی

در بخش‌های شناخته‌شده، تالارهای بزرگ، دالان‌های باریک، شکاف‌های عمیق و مسیرهای پیچ‌درپیچ دیده می‌شود. تفاوت در شکل، اندازه و ارتفاع این فضاها، چشم‌اندازی متنوع در زیر زمین ایجاد کرده است.

۳–۴. تزئینات آهکی

استالاکتیت‌ها یا چکنده‌ها از سقف غار به سمت پایین رشد می‌کنند و استالاگمیت‌ها یا چکیده‌ها از کف به سمت بالا شکل می‌گیرند. هنگامی که این دو ساختار در طول زمان به یکدیگر متصل شوند، ستون‌های آهکی پدید می‌آیند.

رنگ و شکل تزئینات غار به ترکیب مواد معدنی موجود در آب و سنگ بستگی دارد. وجود موادی مانند اکسیدهای آهن و ترکیبات مس می‌تواند طیف‌هایی از سفید و کرم تا زرد، نارنجی و قرمز ایجاد کند. نورپردازی مناسب در مسیر بازدید، این جلوه‌های طبیعی را برجسته‌تر می‌کند؛ هرچند استفاده از نور باید با اصول حفاظتی و زیست‌محیطی سازگار باشد.

۴. دیدنی‌های مشهور غار

غار کتله‌خور تالارها و بخش‌های مختلفی دارد که هرکدام بر اساس شکل طبیعی یا برداشت بازدیدکنندگان، نام‌هایی خاص پیدا کرده‌اند. از جمله بخش‌های شناخته‌شده آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تالار ستون‌ها : بخشی که در آن ستون‌های آهکی بزرگ و پیوسته، چشم‌اندازی باشکوه ایجاد کرده‌اند.

بخشی که در آن ستون‌های آهکی بزرگ و پیوسته، چشم‌اندازی باشکوه ایجاد کرده‌اند. تالار عروس : فضایی با تزئینات روشن و ظریف که به دلیل شکل و جلوه خاص خود، چنین نامی گرفته است.

فضایی با تزئینات روشن و ظریف که به دلیل شکل و جلوه خاص خود، چنین نامی گرفته است. میدان شیر و خورشید : بخشی از غار که پیکره‌های طبیعی آن، در نگاه بازدیدکنندگان، یادآور شیر و خورشید است.

بخشی از غار که پیکره‌های طبیعی آن، در نگاه بازدیدکنندگان، یادآور شیر و خورشید است. دالان‌های سنگی و پرده‌های آهکی: مسیرهایی با دیواره‌ها و سقف‌هایی پوشیده از رسوبات آهکی که جلوه‌ای متفاوت از فرایندهای طبیعی را نمایش می‌دهند.

این نام‌ها بیشتر جنبه توصیفی و گردشگری دارند و حاصل برداشت انسان از شکل‌های طبیعی سنگ‌ها هستند.

۵. اهمیت گردشگری غار کتله‌خور

غار کتله‌خور یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های ژئوتوریسم ایران است. مسیرهای آماده‌سازی‌شده، نورپردازی، راهروها و امکانات بازدید، امکان مشاهده بخش‌هایی از غار را برای عموم مردم آماده کرده‌اند.

دمای داخل غار در بیشتر فصل‌های سال نسبتاً ثابت و خنک است و همین ویژگی، آن را به مقصدی مناسب برای سفر در فصل‌های مختلف تبدیل می‌کند. سکوت، رطوبت، شکل‌های طبیعی سنگ‌ها و فضای متفاوت زیرزمینی، تجربه‌ای متمایز از گردشگری معمول در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بازدید از غار برای گروه‌های مختلف جذاب است از جمله خانواده‌ها و گردشگران عمومی؛ دانش‌آموزان و دانشجویان؛ علاقه‌مندان به زمین‌شناسی و طبیعت‌گردی؛ عکاسان و پژوهشگران و غارنوردان حرفه‌ای و گروه‌های ماجراجویی.

بااین‌حال، گردشگران باید توجه داشته باشند که غار محیطی طبیعی و آسیب‌پذیر است و بازدید از آن باید با رعایت قوانین حفاظتی انجام شود.

۶. ارزش‌های علمی و میراث طبیعی

غار کتله‌خور را می‌توان یک «موزه طبیعی» دانست؛ موزه‌ای که آثار آن نه به دست انسان، بلکه در اثر فرایندهای طولانی زمین‌شناسی شکل گرفته‌اند. هر بخش از دیواره‌ها، سقف و کف غار، اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ زمین، حرکت آب‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

این غار از جنبه‌های مختلف علمی اهمیت دارد:

زمین‌شناسی

بررسی سنگ‌های آهکی، ساختار لایه‌ها و مسیرهای انحلالی می‌تواند به شناخت فرایندهای تشکیل غارها کمک کند.

دیرینه‌شناسی

رسوبات و لایه‌های موجود در برخی بخش‌ها ممکن است اطلاعاتی درباره شرایط محیطی و اقلیمی گذشته ارائه دهند.

زیست‌شناسی

غارها زیستگاه گونه‌هایی هستند که با محیط تاریک، مرطوب و کم‌غذای زیرزمینی سازگار شده‌اند. شناسایی و حفاظت از این گونه‌ها، بخشی از ارزش زیست‌محیطی غار محسوب می‌شود.

باستان‌شناسی

در صورت وجود شواهد انسانی یا آثار تاریخی در بخش‌های مختلف غار، بررسی علمی آن‌ها می‌تواند به شناخت پیشینه سکونت و استفاده انسان از محیط‌های زیرزمینی کمک کند.

۷. حفاظت از غار و مسئولیت بازدیدکنندگان

تزئینات آهکی غار بسیار حساس و شکننده‌اند. رشد بسیاری از این ساختارها به زمان بسیار طولانی نیاز دارد، اما تماس دست، ضربه، یادگارنویسی، شکستن سنگ‌ها و آلودگی می‌تواند در مدت کوتاهی آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

برای حفاظت از غار، رعایت نکات زیر ضروری است:

از لمس کردن چکنده‌ها، چکیده‌ها و ستون‌های آهکی خودداری شود. هیچ‌گونه سنگ، رسوب یا قطعه‌ای از غار جدا نشود. یادگارنویسی روی دیواره‌ها ممنوع است. زباله در مسیرهای بازدید رها نشود. از ایجاد سر و صدای غیرضروری و آسیب به زیست‌بوم غار پرهیز شود. تنها در مسیرهای مشخص‌شده حرکت شود. دستورهای راهنما و مسئولان مجموعه رعایت شود. استفاده از نورهای پرقدرت یا تجهیزات تصویربرداری نامناسب، بدون هماهنگی، انجام نشود.

حفاظت از غار تنها وظیفه نهادهای دولتی یا مدیران مجموعه نیست؛ رفتار مسئولانه هر بازدیدکننده، نقش مستقیمی در حفظ این میراث طبیعی دارد.

۸. چالش‌های پیش‌رو

با وجود ظرفیت‌های فراوان، غار کتله‌خور با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. افزایش تعداد گردشگران بدون مدیریت مناسب می‌تواند به فرسایش مسیرها، تغییر شرایط طبیعی غار، افزایش آلودگی و آسیب به تزئینات آهکی منجر شود.

مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از نیاز به بهبود مسیرهای دسترسی، کمبود برخی امکانات اقامتی و خدماتی در اطراف غار، ضرورت مدیریت ظرفیت بازدیدکنندگان؛ کنترل رطوبت، دما و شرایط نوری در مسیر گردشگری، حفاظت از بخش‌های بکر و غیرقابل بازدید؛ افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش‌های علمی و طبیعی غار و معرفی گسترده‌تر غار در سطح ملی و بین‌المللی است.

توسعه گردشگری، اگر بدون برنامه‌ریزی انجام شود، ممکن است به همان جاذبه‌ای آسیب بزند که هدف از توسعه آن بوده است. بنابراین، هرگونه سرمایه‌گذاری باید هم‌زمان با مطالعات زیست‌محیطی و برنامه‌های حفاظتی صورت گیرد.

۹. چشم‌انداز توسعه گردشگری پایدار

غار کتله‌خور ظرفیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های مهم ژئوتوریسم در ایران تبدیل شود. برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است: بهسازی راه‌های دسترسی و علائم راهنمایی؛توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در منطقه گرماب؛ حمایت از کسب‌وکارهای محلی و صنایع‌دستی؛ آموزش راهنمایان تخصصی زمین‌شناسی و طبیعت‌گردی؛ تولید محتوای چندزبانه برای معرفی غار؛ توسعه سامانه‌های رزرو و مدیریت زمان بازدید؛ ایجاد برنامه‌های آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها؛ انجام مطالعات مستمر درباره وضعیت زیست‌محیطی غار؛ استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش دما، رطوبت و کیفیت هوا که چنین رویکردی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان خدابنده، به حفظ هویت طبیعی و فرهنگی منطقه نیز کمک کند.

غار کتله‌خور یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های طبیعت ایران و نمونه‌ای ارزشمند از میراث زمین‌شناختی کشور است. ساختار چندطبقه، تالارهای گسترده، ستون‌ها و تزئینات آهکی، مسیرهای زیرزمینی و فضای آرام و رازآلود آن، این غار را به مقصدی منحصربه‌فرد برای گردشگران و پژوهشگران تبدیل کرده است.

این غار تنها یک مکان تفریحی نیست؛ بلکه سندی طبیعی از تاریخ زمین و بستری برای پژوهش در زمینه‌های زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، دیرینه‌شناسی و باستان‌شناسی است. ازاین‌رو، توسعه گردشگری در آن باید بر پایه حفاظت، آموزش و استفاده پایدار از منابع طبیعی انجام شود.

بازدید از غار کتله‌خور، سفری به اعماق زمان است؛ جایی که سکوت زیرزمین، صدای چکه‌های آب و درخشش نور بر دیواره‌های آهکی، تصویری باشکوه از قدرت و زیبایی طبیعت پدید می‌آورد. حفاظت از این میراث گران‌بها، مسئولیتی مشترک است تا نسل‌های آینده نیز بتوانند عظمت آن را ببینند و بشناسند.

گزارش از زهرا محمدی

انتهای پیام/