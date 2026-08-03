تکمیل طرح مرمت جبهه شرقی گنبد سلطانیه؛ گامی نو برای تسهیل دسترسی گردشگران به ارگ تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز ۱۲مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پروژه مرمت و حفاظت از جبهه شرقی مجموعه جهانی گنبد سلطانیه با هدف ساماندهی و زیباسازی محوطهای که در کاوشهای باستانشناسی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است، در دستور کار قرار دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به ضرورت آمادهسازی این بخش برای پذیرایی از گردشگران افزود: این طرح با هدف تعریف مسیر دسترسی جدید از طریق درب ورودی شرقی اجرا میشود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از بخشهای مختلف مجموعه بازدید کنند.
او درباره جزئیات زمانبندی این پروژه تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، فاز اول این طرح در جبهه شرقی تا پاییز امسال تکمیل خواهد شد. با بازگشایی این ورودی و اتصال آن به مسیر گردشگری داخل ارگ تاریخی، دسترسی بازدیدکنندگان از خیابان ضلع شمالی به محوطه اصلی میسر و تسهیل میشود.
غلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای فازهای بعدی این طرح مرمتی منوط به تأمین اعتبارات لازم است و پیشبینی میکنیم در صورت تخصیص بهموقع بودجه، تمام پروژه تا تابستان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.
انتهای پیام/
نظر شما