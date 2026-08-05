به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی یوسفی روز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۹۴۲ مسافر اربعین در قالب ۶۳۷ سفر رفت و برگشت از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه جابجا شدند.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در ایام اربعین حسینی، افزود: در این بازه زمانی، حجم قابل توجهی از جابهجایی زائران و مسافران در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور ثبت شده است.
او با بیان اینکه ایام اربعین از مهمترین مقاطع زمانی در مدیریت ناوگان حملونقل عمومی به شمار میرود، تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به مرزها، آمارهای ثبتشده از ۲۵ تیر تا ۱۲ مردادماه، بیانگر فعالیت گسترده ناوگان حملونقل جادهای استان زنجان در خدمترسانی به زائران است.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان تصریح کرد: در این مدت، هشت هزار و ۳۵۵ مسافر در قالب ۴۲۰ سفر از استان به مقصد پایانههای مرزی اعزام شدند.
او ادامه داد: همچنین ۶ هزار و ۵۸۷ مسافر نیز در قالب ۲۱۷ سفر از پایانههای مرزی جابهجا شدند که در مجموع، جابهجایی ۱۴ هزار و ۹۴۲ مسافر در قالب ۶۳۷ سفر در این بازه زمانی به ثبت رسیده است.
یوسفی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان در ایام اربعین حسینی، گفت: تمام توان عملیاتی و نظارتی این ادارهکل برای تسهیل در تردد زائران و مسافران بهکار گرفته شده است.
او افزود: هدف ما در این ایام، تأمین سلامت، امنیت و سرعت جابهجایی مسافران از طریق نظارت مستمر بر ناوگان حملونقل عمومی و پایانههای مسافربری است.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان خاطرنشان کرد: تیمهای نظارتی بهصورت شبانهروزی بر وضعیت ترددها و عملکرد شرکتهای حملونقل مستقر هستند تا هیچگونه خللی در مسیرهای مواصلاتی استان به سمت پایانههای مرزی ایجاد نشود.
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