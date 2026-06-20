به گزارش میراث آریا، نمایش «خون‌بَس» بر اساس داستانی از صابر اَبَر به نویسندگی بهزاد آقاجمالی، طراحی و کارگردانی صابر اَبَر تیرماه امسال در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود و فروش بلیت این نمایش از یکشنبه ۳۱ خردادماه در سایت فیدیبوآرت آغاز می‌شود.

«خون‌بس» اثری از گروه «سکوت گوشت» است، صابر اَبَر، پانته‌آ پناهی‌ها، الهام کردا، اصغر پیران و فارغ‌التحصیلان مدرسه هنر «این‌جا میانِ شهر»؛ صونا احمدپور، نیما اسدی، سجاد اسفندیار (دیار)، کوروش اشراقی، ساناز ایلانلو، سعید بداغی، لیلا پورشعبان، پردیس جلالی، شورش جمالی، هستی خسروی، حامد رجایی، پارسا رمضانی، پارمیدا زارعی، کوروش سعیدی، نیما سکوت، مصطفی سلیمانی، سیاوش شاهمیری، شروین شیرعلی، سارا صبری، مارال عبداللهی، شهریار فرد، فهیمه فمی، کتایون قوشچی، فاطمه موسوی، الهام میرشفیعی، ملیکا میرعابدینی، ماهان ناصر زارع و علی ناظری از بازیگران این نمایش هستند.

«خون‌بَس» سومین قسمت از سه‌گانه «به صرف بورش و خون» است و در توضیح نمایشنامه آن آمده است: امید، آن چیزی نیست که باید فروخته شود. امید، تمامِ آن چیزی است که باید زندگی کرد. نجات انسان روی زمین فقط با محبت ممکن است، نه امید. محبت، چیزی است که همین امروز، همین حالا، وقت هدیه دادن آن است.

صابر اَبَر درباره گروه تئاتر «سکوتِ گوشت» نوشته است: سکوتِ گوشت، یک گروه تئاتری نیست؛ تلاشی است برای زیستن در کنار یکدیگر و ساختن جهانی که هنوز می‌توان در آن به حضور انسان امیدوار بود. این گروه از دلِ «اینجا میان‌شهر» شکل گرفته است؛ از میان گفت‌وگوها، تمرین‌ها، شکست‌ها، دوستی‌ها و سال‌هایی که در کنار هم گذشته‌اند.

اعضای سکوتِ گوشت، به مرور و در زمان خود معرفی خواهند شد، چرا که این گروه بیش از آنکه بر نام‌ها متکی باشد، بر رابطه‌ها و مسیر مشترک بنا شده است. بر زایش و خواست. ما تئاتر را نه به عنوان سرگرمی و نه صرفاً به عنوان تولید اثر، بلکه به عنوان امکانی برای مواجهه می‌بینیم؛ مواجهه با خود، با دیگری، با جهان و با زخم‌هایی که اغلب پنهان می‌شوند. برای ما، صحنه محل پاسخ دادن نیست؛ محل پرسیدن است. محل شنیدن سکوت‌ها، دیدن شکست‌ها و پذیرفتن شکنندگی انسان.

سکوتِ گوشت، به بدن، به حافظه، به کلمات و به آنچه میان کلمات باقی می‌ماند، باور دارد. به تمرین، به جمع، به تردید و به خطر کردن. به تئاتری که از زندگی جدا نیست و در پایان اجرا نیز تمام نمی‌شود. ما به دنبال قطعیت نیستیم. ما در جست‌وجوی حضوری زنده‌ایم؛ حضوری که بتواند حتی برای لحظه‌ای کوتاه، تاریکی را روشن کند! اما نه الزاما برای تشویق.

پویا مقصود و موسسه فرهنگی- هنری این/جا میان شهر تهیه‌کنندگان و امیرسپهر تقی‌لو مجری طرح و مدیر تولید و فرهاد فزونی طراح گرافیک از عوامل اجرایی نمایش «خون‌بَس» هستند.

صابر اَبَر پیشتر دو نمایش «امشب به صرف بورش و خون» و «امشب به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین» را در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) روی صحنه برده است. متن هر دو نمایش را مهدی یزدانی‌خرم نگاشته بود و در نمایش اول فاطمه نقوی و در نمایش دوم، الهام کردا، صابر ابر ایفای نقش کردند.

اجرای نمایش «امشب به صرف بورش و خون» با آمار مخاطب ۸۴ هزار و ۳۳۷ تماشاگر و ۳۴۰ اجرا پس از دو سال متوالی به کار خود پایان داد. همچنین قسمت دوم این سه‌گانه با نام «امشب به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین» با ۳۵ هزار و ۹۰۰ تماشاگر و ۱۶۵ اجرا در سال ۱۴۰۴ پایان یافت.

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