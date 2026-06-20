۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷

نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد

نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد

نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای کمیته و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، به میزبانی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این جلسه با حضور عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کارگروه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران و نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این کمیته، ضمن خیرمقدم به حاضران و ابلاغ پیام وزیر میراث فرهنگی مبنی بر استقبال این وزارتخانه از همکاری و همراهی با سیاست‌های کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: در یک سال گذشته و با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، مأموریت‌ها و اقدامات مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران بر محور صیانت، حفاظت و نگهداشت میراث فرهنگی متمرکز بوده است. در این راستا، اقدامات مرمتی و حفاظتی، به‌ویژه پس از حوادث دی‌ماه سال گذشته، همچنین ارتقای سطح حفاظت فیزیکی و الکترونیکی آثار، در کنار برنامه‌ریزی برای حرکت به سوی موزه‌های نسل جدید، توسعه محتوای دیجیتال و آماده‌سازی زیرساخت‌های مجموعه برای دوران پس از بازگشایی مجدد، در دستور کار قرار داشته است.

او در ادامه افزود: پس از ۱۱ سال، با حمایت‌های همه‌جانبه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاز نخست پروژه مقاوم‌سازی و استحکام‌بخشی کاخ صاحبقرانیه آغاز شده است. امیدواریم با تکمیل سایر مراحل این پروژه، به‌زودی شاهد بازگشایی کاخ صاحبقرانیه به عنوان یکی از  قدیمی‌ترین و فاخرترین بناهای تاریخی کشور باشیم.

در این نشست مهدی نوید ادهم، دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ضمن قدردانی از حضور اعضا، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات کمیته در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ پرداخت.

او تأکید کرد که کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تبدیل مفاهیم فرهنگی و تمدنی به برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار را فراهم کند.

در ادامه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مفاهیم فرهنگی و تمدنی در تقویت وحدت ملی، به‌ویژه در شرایط جنگ و تهدیدهای بیرونی، جایگاه این کمیته را در راهبری و پیگیری نحوه اجرایی‌سازی این مفاهیم در ساختارهای دولتی و غیردولتی مهم ارزیابی کرد.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده‌ای در استان‌های کشور برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تمدنی وجود دارد، اظهار داشت: در دولت، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها آمادگی لازم برای همکاری و همراهی در مسیر گسترش این رویکرد وجود دارد و کمیته می‌تواند نقش پیشران و هماهنگ‌کننده در این زمینه ایفا کند.

بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کارگروه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، نیز در این نشست با مرور جایگاه مرجعیت علمی ایران در گذشته و امروز، به نقش‌آفرینی‌های علمی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

او احیای مرجعیت علمی ایران را نیازمند شناخت دقیق میراث فرهنگی و تمدنی کشور دانست و تأکید کرد که دستیابی به مرجعیت علمی در مقیاس جهانی بدون تکیه بر این پشتوانه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت پیوند میان علم، فرهنگ و تمدن، خاطرنشان کرد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند در بازخوانی، معرفی و به‌کارگیری میراث تمدنی ایران و اسلام نقش مؤثری ایفا کنند. بر اساس، دانشگاه آژاد اسلامی حمایت خود را از این نوع فعالیت ها اعلام و امادگی همسوسازی دانشگاه‌ها در سطح کشور هستند. 

در بخش دیگری از این جلسه، نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حاضر و همچنین اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه تعامل مؤثرتر با کمیته و چگونگی جاری‌سازی مفاهیم فرهنگی و تمدنی در برنامه‌ها و ساختارهای اجرایی مطرح کردند.

همچنین رونمایی از کتاب سه‌جلدی ایران و هند، تألیف دکتر علی‌اکبر ولایتی، گزارش رهاورد ۳ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و کتاب حاج بکتاش ولی، از دیگر بخش‌های این نشست بود. بررسی شیوه‌های تعامل کمیته با سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها برای جاری‌سازی مفاهیم فرهنگی و تمدنی در ساختارهای مختلف نیز از محورهای اصلی جلسه به شمار می‌رفت.

این نشست که به میزبانی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد، پس از جمع‌بندی مباحث و تأکید بر استمرار همکاری‌های میان‌دستگاهی، با بازدید حاضران از ابنیه تاریخی این مجموعه به کار خود پایان داد.

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کد خبر 1405033002764
لیلا سلحشوری
دبیر مرضیه امیری

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