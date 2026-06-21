فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در یادداشتی نوشت: این اتفاق، نقطه عطفی در حفاظت از یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی شهر ایلام است که سال‌ها به عنوان بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مردم این دیار شناخته می‌شود.

کاخ فلاحتی، یادگاری ارزشمند از دوران قاجار، نه تنها از نظر معماری و قدمت دارای اهمیت است، بلکه بخشی از روایت شکل‌گیری شهر ایلام و تحولات تاریخی منطقه را در خود جای داده است.

این بنای تاریخی، امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان شناخته می‌شود و حفظ و نگهداری آن، در حقیقت پاسداشت بخشی از هویت و اصالت این سرزمین است.

تجربه نشان داده است که حفاظت پایدار از آثار تاریخی، بدون تثبیت وضعیت حقوقی و مالکیتی آنها با دشواری‌های فراوانی همراه خواهد بود. از این رو، اخذ سند مالکیت کاخ فلاحتی را باید اقدامی زیربنایی دانست که مسیر برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت، ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از این اثر ارزشمند را هموارتر می‌کند.

امروز میراث‌فرهنگی تنها مسئول نگهداری از بناهای تاریخی نیست، بلکه وظیفه انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده را بر عهده دارد. این مسئولیت زمانی به بهترین شکل محقق می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی، مدیریتی و حفاظتی لازم برای آثار تاریخی فراهم شده باشد. صدور سند مالکیت کاخ فلاحتی، یکی از همین زیرساخت‌های مهم و ضروری است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای برنامه‌های آینده در حوزه حفاظت و احیای این بنای ارزشمند باشد.

بی‌تردید تحقق این مهم، حاصل تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و ثبتی استان است.

هم‌افزایی ایجاد شده میان مجموعه استانداری، دستگاه قضایی، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، نمونه‌ای موفق از همکاری بین‌بخشی در راستای صیانت از میراث مشترک مردم این سرزمین است.

در شرایطی که حفظ هویت فرهنگی و تاریخی جوامع بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، توجه به تثبیت مالکیت آثار تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت مؤثرتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری باشد.

کاخ فلاحتی امروز با برخورداری از سند مالکیت رسمی، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، به تقویت جایگاه این بنای ارزشمند در عرصه گردشگری فرهنگی و معرفی هرچه بیشتر تاریخ و تمدن ایلام منجر شود.

حفظ میراث‌فرهنگی، تنها حفاظت از خشت و سنگ نیست؛ بلکه پاسداری از خاطره جمعی، هویت تاریخی و سرمایه‌ای است که نسل‌های گذشته برای ما به یادگار گذاشته‌اند. کاخ فلاحتی، اکنون با تثبیت مالکیت خود، با اطمینان بیشتری در مسیر ماندگاری و انتقال این میراث ارزشمند به آیندگان گام برمی‌دارد.

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