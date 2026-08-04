فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه، در جریان سفر به استان ایلام، با حضور در نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات اربعین، از غرفه‌های هنرمندان و صنعتگران این استان بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی احمد کرمی، استاندار ایلام، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران استانی انجام شد، سخنگوی دولت از نزدیک در جریان روند عرضه محصولات صنایع‌دستی، ظرفیت‌های تولیدی استان و استقبال زائران از سوغات و آثار هنری ایلام قرار گرفت و با جمعی از صنعتگران و هنرمندان به گفت‌وگو نشست.

هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در این دیدار با اشاره به جانمایی مناسب غرفه‌ها، از استقبال گسترده زائران و فروش مطلوب محصولات ابراز رضایت کردند و بر نقش اربعین در رونق بازار صنایع‌دستی، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تاکید داشتند.

مهاجرانی پس از استماع گزارش‌های صنعتگران، با اشاره به فضای معنوی حاکم بر استان ایلام در ایام اربعین، اظهار کرد: این رونق و برکت موجود، به واسطه نام و یاد امام حسین(ع) است.

سخنگوی دولت، حضور پرشور زائران و استقبال آنان از تولیدات اصیل بومی را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت اقتصاد فرهنگ، توسعه بازار صنایع‌دستی و معرفی هویت ایرانی ـ اسلامی استان ایلام ارزیابی کرد.

در ادامه این بازدید، مهاجرانی از غرفه «ایستاده در غبار» که به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام برپا شده است، دیدن کرد.

در این غرفه، گلیم نقش‌برجسته‌ای با طرح «ایران حسین تا ابد پیروز است» به نمایش گذاشته شده بود؛ اثری که با بهره‌گیری از مفاهیم هویتی، ملی و عاشورایی، جلوه‌ای از هنر متعهد و روایت‌گر ایلام را به تصویر می‌کشد.

از بخش‌های شاخص این غرفه، اجرای «تولید زنده» گلیم نقش‌برجسته در مقابل دیدگان بازدیدکنندگان بود؛ ابتکاری که با استقبال و تحسین سخنگوی دولت همراه شد و نمونه‌ای موفق از پیوند فرآیند تولید، نمایش هنری و معرفی میراث ناملموس استان به شمار می‌رود.

نمایش و عرضه محصولات اربعینی در ابعاد کاربردی و متناسب با نیاز زائران، از دیگر ویژگی‌های این نمایشگاه است؛ اقدامی که ضمن پاسخ‌گویی به تقاضای بازار، زمینه افزایش فروش، رونق فعالیت هنرمندان و توسعه اقتصاد بومی را فراهم کرده است.

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