۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
کد خبر 1405051201006

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام

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