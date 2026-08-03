۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲ کد خبر 1405051201006 دریافت تصاویر بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از نمایشگاه صنایعدستی اربعین در شهر ایلام بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از نمایشگاه صنایعدستی اربعین در شهر ایلام برچسبها زائرین اربعین حسینی زائران اربعین نمایشگاه صنایعدستی اخبار مرتبط استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایعدستی اربعین در شهر ایلام «ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایعدستی ایلام همدلی مردم و مدیریت جهادی دستگاههای اجرایی ایلام، اربعین ۱۴۰۵ را به الگویی موفق از خدمترسانی… ثبت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در مرز مهران ایلام از ابتدای ماه صفر تا کنون تقدیر نماینده مجلس از برپایی نمایشگاه صنایعدستی اربعین در دهلران/ تأکید بر ایجاد بازارچه دائمی…
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