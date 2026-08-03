به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۱۲ مردادماه اظهار کرد: همزمان با بازگشت زائران اربعین حسینی، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با محوریت روایت مقاومت مردم شهرستان ملکشاهی در جنگ رمضان، از ۱۱ مردادماه به مدت یک هفته در محل نمایشگاه صنایعدستی و سوغات استان ایلام برپا شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این نمایشگاه با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، روایتگر رشادتها و حماسهآفرینی مردم شهرستان ملکشاهی در جنگ رمضان است و با به نمایش گذاشتن مجموعهای از تصاویر و اسناد، بخشی از نقشآفرینی مردم این شهرستان را برای زائران بازگو میکند.
شریفی تصریح کرد: در این نمایشگاه، تصاویر، اسناد، آثار فرهنگی و روایتهایی از حماسههای دفاع مقدس در معرض دید زائران قرار گرفته و فضایی معنوی و تأثیرگذار را در کنار عرضه صنایعدستی و سوغات بومی استان ایجاد کرده است.
او گفت: برپایی این نمایشگاه در کنار غرفههای صنایعدستی، زمینه آشنایی زائران با بخشی از تاریخ پرافتخار استان ایلام و نقش مردم این دیار در دفاع از میهن اسلامی را فراهم کرده و با استقبال بازدیدکنندگان همراه شده است.
شریفی ادامه داد: برپایی همزمان این نمایشگاه فرهنگی در کنار غرفههای صنایعدستی، فرصتی ارزشمند برای پیوند فرهنگ دفاع مقدس و هنر اصیل ایلام فراهم کرده است. این اقدام علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، به ماندگاری خاطره سفر اربعین در ذهن زائران کمک میکند.
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