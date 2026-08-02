بهگزارش میراثآریا، اسدالله چراغی، نماینده مردم شهرستانهای دهلران، آبدانان، درهشهر و بدره در مجلس شورای اسلامی، به همراه مراد یگانه فرماندار دهلران و سرهنگ رحمانی فرمانده سپاه ناحیه دهلران، از نمایشگاه صنایعدستی اربعین که با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و کمیته امداد امام خمینی(ره) برپا شده است، بازدید کرد.
در این بازدید، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز رضایت از نحوه برگزاری نمایشگاه، کیفیت آثار و حضور هنرمندان، از تلاشهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام و همکاری کمیته امداد در ایجاد و برپایی غرفههای صنایعدستی قدردانی کرد.
او چراغی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان دهلران در حوزه صنایعدستی، این شهرستان را یکی از قطبهای مهم تولید و عرضه صنایعدستی استان ایلام دانست و اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات آنان، نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی، اشتغالزایی و معرفی توانمندیهای فرهنگی منطقه دارد.
چراغی همچنین بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساختهای بازارچه دائمی صنایعدستی در شهرستان دهلران تأکید کرد و گفت: راهاندازی بازارچه دائمی میتواند ضمن ایجاد فرصت فروش مستمر برای هنرمندان، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای صنایعدستی دهلران به زائران اربعین و گردشگران را فراهم کند.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در پایان، بر تداوم حمایت از برنامههای توسعهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای شهرستان دهلران برای توسعه این بخش شد.
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