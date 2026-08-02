به‌گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی در تشریح ابعاد فنی و اجرایی قرارگاه حمل‌ونقل مرزی «حضرت رقیه (س)» در مرز مهران، گفت: احداث این قرارگاه در بهترین و استراتژیک‌ترین نقطه از مرز مهران، تصمیمی هوشمندانه برای مدیریت بهینه تردد زائران بود که خوشبختانه در کمتر از یک ماه به نتیجه رسید.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت تمرکز خدمات لجستیکی در پایانه‌های مرزی گفت: با راه‌اندازی سوله‌های پیش‌بینی شده در این قرارگاه، ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های اسکان، شاهد تجمیع و تمرکز خدمات‌رسانی به زائران خواهیم بود.

او با بیان اینکه احداث این مجموعه یک حجم ساختاری عظیم است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق میان‌مدت و بلندمدت است، افزود: راهبرد ما این است که مابقی سوله‌ها را در کوتاه‌ترین زمان تکمیل کرده و الگوهای مشابه و دائمی را در تمامی حوزه‌های خدماتی در مرز مهران پیاده‌سازی کنیم.

کرمی اجرای این پروژه در کمتر از یک ماه را «نماد کار جهادی» توصیف کرد و یادآور شد: هماهنگی میان مجموعه وزارت کشور و مدیریت ارشد استان ایلام، ظرفیتی ایجاد کرده است که می‌توانیم با تکیه بر آن، مرز مهران را به الگویی موفق از پایانه‌های مرزی مدرن و کارآمد در کشور تبدیل کنیم.

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