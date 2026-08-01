به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۰ مردادماه اظهار کرد: همزمان با بازدید احمد کرمی، استاندار ایلام، از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات اربعین در شهر ایلام، خانم نادی، بانوی هنرمند و صنعتگر ایلامی، با اجرای زنده هنر گلیم‌بافی، اثری با موضوع «یاد شهدا» خلق کرد که مورد توجه مسئولان، زائران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این هنرمند ایلامی با بافت جمله ماندگار «ایران، حسین تا ابد پیروز هست» بر روی گلیم، جلوه‌ای از پیوند عمیق هنر بومی استان با فرهنگ ایثار، شهادت و عشق به اهل‌بیت (ع) را به تصویر کشید و نشان داد که صنایع‌دستی ایلام تنها یک هنر سنتی نیست، بلکه روایتگر هویت، فرهنگ و ارزش‌های این سرزمین است.

شریفی تصریح کرد: حضور زائران در این نمایشگاه و آشنایی آنان با هنر اصیل گلیم‌بافی ایلام، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و نمایش توانمندی بانوان هنرمند ایلامی فراهم کرد و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شد.

او ادامه داد: اجرای زنده این اثر هنری، نمادی از نقش ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی در انتقال مفاهیم فرهنگی و انقلابی به نسل‌های امروز بود و بار دیگر جایگاه هنر بومی ایلام را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت به نمایش گذاشت.

مدیرکل میاث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام بیان کرد: حمایت از هنرمندان خلاق و متعهد، زمینه‌ساز توسعه صنایع‌دستی، حفظ میراث فرهنگی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان ایلام در رویدادهای ملی و مذهبی، به‌ویژه اربعین حسینی، خواهد بود.

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