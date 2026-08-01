۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

خلق گلیم یاد شهدا توسط بانوی هنرمند ایلامی در بازدید استاندار از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین

خلق گلیم یاد شهدا توسط بانوی هنرمند ایلامی در بازدید استاندار از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: همزمان با بازدید استاندار ایلام از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین، یکی از بانوان صنعتگر استان با اجرای زنده هنر گلیم‌بافی و نقش‌آفرینی جمله «ایران، حسین تا ابد پیروز هست» بر روی گلیم، جلوه‌ای از پیوند هنر اصیل ایلام با فرهنگ ایثار، مقاومت و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۰ مردادماه اظهار کرد: همزمان با بازدید احمد کرمی، استاندار ایلام، از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات اربعین در شهر ایلام، خانم نادی، بانوی هنرمند و صنعتگر ایلامی، با اجرای زنده هنر گلیم‌بافی، اثری با موضوع «یاد شهدا» خلق کرد که مورد توجه مسئولان، زائران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این هنرمند ایلامی با بافت جمله ماندگار «ایران، حسین تا ابد پیروز هست» بر روی گلیم، جلوه‌ای از پیوند عمیق هنر بومی استان با فرهنگ ایثار، شهادت و عشق به اهل‌بیت (ع) را به تصویر کشید و نشان داد که صنایع‌دستی ایلام تنها یک هنر سنتی نیست، بلکه روایتگر هویت، فرهنگ و ارزش‌های این سرزمین است.

شریفی تصریح کرد: حضور زائران در این نمایشگاه و آشنایی آنان با هنر اصیل گلیم‌بافی ایلام، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و نمایش توانمندی بانوان هنرمند ایلامی فراهم کرد و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شد.

او ادامه داد: اجرای زنده این اثر هنری، نمادی از نقش ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی در انتقال مفاهیم فرهنگی و انقلابی به نسل‌های امروز بود و بار دیگر جایگاه هنر بومی ایلام را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت به نمایش گذاشت.

مدیرکل میاث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام بیان کرد: حمایت از هنرمندان خلاق و متعهد، زمینه‌ساز توسعه صنایع‌دستی، حفظ میراث فرهنگی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان ایلام در رویدادهای ملی و مذهبی، به‌ویژه اربعین حسینی، خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051000728
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha