به‌گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۸ مردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به استقبال مطلوب زائران اربعین حسینی از غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات مستقر در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران، اظهار کرد: این نمایشگاه با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف معرفی هنرهای سنتی، عرضه محصولات بومی و ایجاد فرصت مناسب برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان استان برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: زائران ایرانی و خارجی با حضور در این غرفه‌ها ضمن آشنایی با ظرفیت‌های صنایع‌دستی و سوغات استان ایلام، از محصولات عرضه‌شده استقبال قابل توجهی داشته‌اند که این امر نقش مهمی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت بومی استان ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی در ایام اربعین، علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی به زائران، زمینه رونق اقتصادی، حمایت از مشاغل خانگی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

شریفی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، تلاش کرده است تا با ایجاد فضایی مناسب برای عرضه محصولات فاخر و اصیل، جلوه‌ای از فرهنگ و هنر ایلام را به زائران اربعین معرفی کند.

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