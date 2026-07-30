به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۷ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مجتمع تفریحی و خانه‌مسافر روشنی سراب میمه شهرستان دهلران آمادگی کامل خود را برای استقبال، پذیرایی و اسکان زائران اعلام کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این مجموعه با فراهم کردن امکانات اقامتی و خدمات رفاهی، در راستای تکریم زائران اربعین و کاهش دغدغه‌های اسکان، آماده ارائه خدمات به زائرانی است که از مسیر استان ایلام تردد می‌کنند.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تأسیسات گردشگری استان در ایام اربعین، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی از مشارکت فعال بخش خصوصی در این حرکت معنوی حمایت می‌کند.

شریفی خاطرنشان کرد: تأسیسات گردشگری استان ایلام با بسیج امکانات و آمادگی کامل، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنند بهترین خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه دهند.

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