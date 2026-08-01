به گزارش میراثآریا، استاندار ایلام و رئیس ستاد اربعین استان عصر جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه صنایعدستی و سوغات شهر ایلام، صنایعدستی و گردشگری را از ظرفیتهای راهبردی و مزیتهای نسبی استان برای توسعه اقتصادی و فرهنگی دانست و بر نقش این نمایشگاهها در حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد محلی تأکید کرد.
استاندار ایلام و رئیس ستاد اربعین استان از نمایشگاه صنایعدستی و سوغات شهر ایلام واقع در کمربندی شرقی شهر ایلام بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت غرفهها و روند ارائه محصولات صنایعدستی و سوغات استان قرار گرفت.
احمد کرمی در حاشیه این بازدید، صنایعدستی و گردشگری را از مهمترین ظرفیتهای راهبردی و مزیتهای نسبی استان برای توسعه اقتصادی و فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: برپایی این نمایشگاهها گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان بومی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و رونق اقتصاد محلی است.
او با اشاره به برپایی ۱۵۰ غرفه عرضه صنایعدستی، سوغات و محصولات بومی در سطح استان افزود: استقبال گسترده مردم و زائران از این رویدادها، نشاندهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ بومی و ضرورت استمرار چنین برنامههایی برای معرفی هرچه بیشتر هویت هنری و فرهنگی استان است.
در این نمایشگاه ۴۵ غرفه با حضور ۶۰ صنعتگر صنایعدستی و دو غرفه عشایری برپا شده است و تا چهار روز پس از اربعین حسینی در کمربندی شرقی شهر ایلام به ارائه محصولات و خدمات به زائران و علاقهمندان ادامه خواهند داد.
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