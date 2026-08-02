ثبت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در مرز مهران ایلام از ابتدای ماه صفر تا کنون

بهگزارش میراثآریا، احمد کرمی لحظاتی پیش با تشریح آخرین وضعیت تردد در مرز بینالمللی مهران گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموعاً ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در این مرز به ثبت رسیده است که نشاندهنده تداوم استقبال زائران از این گذرگاه مرزی است.
استاندار ایلام با اشاره به آمارهای اخیر گفت: تنها در بازه زمانی بامداد امروز تا ساعت ۷ صبح، ۵۸ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که از این تعداد، ۴۳ هزار نفر مربوط به زائران ورودی به کشور است.
رئیس ستاد اربعین استان ایلام در خصوص وضعیت مدیریت حملونقل تأکید کرد: دیروز ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را از پایانه شهید رئیسی(برکت) به شهرهای مبدأ جابهجا کردند.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه ایستایی در مرز نداریم، تصریح کرد: زائران در بدو ورود به کشور، از طریق اتوبوسهای درونشهری از میدان اربعین به پایانه شهید رئیسی (برکت) منتقل میشوند تا از آنجا با استفاده از ناوگان مستقر، به مقاصد و شهرهای مبدأ خود عزیمت کنند. هماکنون نیز ۲۸۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی(برکت) دپو شده است.
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