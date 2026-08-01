موج بازگشت زائران اربعین به مرز مهران رسید/ تردد از مرز مهران از ۲ میلیون نفر عبور کرد 

به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی امروز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، در تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اظهار کرد: از بامداد امروز شنبه ۱۰ مردادماه جاری تاکنون ۱۵۳ هزار تردد در این پایانه مرزی ثبت شده که از این تعداد، ۱۲۰ هزار مورد مربوط به ورود زائران به کشور بوده است.

استاندار ایلام با اشاره به چالش پیش آمده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: تغییر محسوس در الگوی سفر زائران در مسیر بازگشت، موجب افزایش تقاضا برای اتوبوس شده و در ساعاتی کمبود ناوگان را ایجاد کرده است.

او افزود: خوشبختانه با رایزنی‌های انجام‌شده، اتوبوس های مورد نیاز در پایانه برکت تا ساعاتی دیگر تأمین و وارد چرخه خدمت رسانی خواهند شد.

استاندار ایلام با تأکید بر آمادگی کامل موکب های مستقر در مسیر برای پذیرایی از زائران، خاطرنشان کرد: تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در موکب ها فراهم است.

کرمی در ادامه با ارائه آماری از عملکرد ناوگان اتوبوسرانی افزود: از ابتدای صبح امروز، ۷۰۰ دستگاه اتوبوس اقدام به جابه جایی مسافران کرده‌اند و فرآیند خدمات دهی بدون وقفه ادامه دارد.

گفتنی است: مرز مهران به عنوان پرترددترین گذرگاه زمینی اربعین امسال، نقش محوری در جابه جایی زائران حسینی ایفا می کند و مدیریت جریان تردد در آن، از اولویتهای اصلی ستاد مرکزی اربعین محسوب می‌شود.

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