احمد کرمی استاندار ایلام درگفت‌وگوی اختصاصی با میراث‌آریا با تشریح عملکرد استان در اربعین ۱۴۰۵، این رویداد را بزرگ‌ترین عملیات خدماتی، اجرایی و مردمی کشور دانست و اظهار کرد: استان ایلام به واسطه میزبانی از مرز بین‌المللی مهران، هر سال مسئولیت سنگینی در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر عهده دارد و امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کم‌نظیر میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم، یکی از منظم‌ترین و موفق‌ترین اربعین‌های سال‌های اخیر رقم خورد.

استاندار ایلام با بیان اینکه از ماه‌ها قبل ستاد اربعین استان با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی تشکیل و برنامه‌ریزی‌ها آغاز شد، افزود: همه ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شد و امروز رضایت زائران، ارزشمندترین دستاورد مجموعه خدمتگزاران اربعین است.

کرمی با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات است، گفت: مدیریت روان تردد در این مرز، حاصل تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مواکب مردمی و مردم مهمان‌نواز استان بود.

او با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه راه و حمل‌ونقل اظهار کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، خط‌کشی و نصب علائم، آماده‌سازی پایانه شهید رئیسی (برکت)، ساماندهی پارکینگ‌ها، استقرار ناوگان حمل‌ونقل عمومی و انتقال شبانه‌روزی زائران، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل سفر زائران ایفا کرد. همچنین با همکاری پلیس راه و سایر دستگاه‌های مسئول، مدیریت ترافیک و بازگشت زائران با کمترین مشکل انجام شد.

استاندار ایلام افزود: فرماندهی انتظامی، مرزبانی، پلیس راه، سپاه پاسداران، بسیج و سایر نیروهای امنیتی با تأمین امنیت مرز، مسیرهای تردد، پایانه‌ها و محل استقرار زائران، فضایی آرام و امن برای حضور میلیون‌ها زائر فراهم کردند که این امنیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی این عزیزان است.

کرمی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر نیز با استقرار بیمارستان‌های صحرایی، پایگاه‌های درمانی، آمبولانس‌ها، تیم‌های پزشکی و امدادی، ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادرسانی شبانه‌روزی، سلامت زائران را تأمین کردند و خوشبختانه خدمات درمانی بدون وقفه در اختیار زائران قرار گرفت.

او با قدردانی از تلاش شرکت‌های خدمات‌رسان گفت: شرکت آب و فاضلاب با تأمین آب آشامیدنی پایدار، نصب مخازن و توسعه شبکه آبرسانی، شرکت توزیع نیروی برق با تأمین برق پایدار، توسعه روشنایی و رفع سریع مشکلات احتمالی، شرکت گاز با تأمین سوخت مورد نیاز مواکب و مراکز خدماتی و شرکت مخابرات با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه و اینترنت، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات ایفا کردند.

استاندار ایلام همچنین از خدمات شهرداری‌های استان یاد کرد و افزود: پاکسازی مستمر معابر، جمع‌آوری پسماند، شست‌وشوی مسیرها، زیباسازی محیط شهری، ایجاد فضاهای استراحت، نصب تجهیزات خدماتی و حضور شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری، جلوه‌ای از مدیریت منسجم شهری در ایام اربعین بود.

او با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اقتصادی استان گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، جهاد کشاورزی با تأمین اقلام مورد نیاز مواکب، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با تأمین مستمر سوخت، بانک‌ها با ارائه خدمات مالی و سایر دستگاه‌های اجرایی، هر یک بر اساس وظایف خود، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کردند.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: اربعین تنها یک رویداد بزرگ مذهبی نیست، بلکه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان است. به همین منظور، مراکز اقامتی، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌مسافرها برای اسکان زائران آماده‌سازی شدند و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات گردشگری انجام گرفت.

استاندار ایلام افزود: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و سوغات در مرز مهران، پایانه شهید رئیسی و شهرهای مسیر تردد زائران، یکی از اقدامات ارزشمند اربعین امسال بود که با استقبال گسترده زائران همراه شد. این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی هنر، فرهنگ و هویت مردم ایلام، زمینه فروش محصولات صنعتگران، رونق اقتصاد محلی و ایجاد درآمد برای هنرمندان استان را فراهم کرد و استقبال کم‌نظیر زائران از این غرفه‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی ایلام است.

احمد کرمی با قدردانی از مشارکت مردم، مواکب و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: آنچه امروز در اربعین ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم، نتیجه همدلی، وحدت، برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی همه مجموعه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و مشارکت مردم استان است. صدها موکب مردمی، هزاران خادم افتخاری، خانواده‌هایی که با عشق از زائران پذیرایی کردند و کارکنان دستگاه‌های مختلف، تصویری ماندگار از فرهنگ میزبانی مردم ایلام به نمایش گذاشتند.

کرمی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های اربعین، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده استان است و با استمرار این همدلی و حمایت دولت، ایلام همچنان دروازه اصلی عتبات عالیات و الگوی موفق خدمت‌رسانی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان باقی خواهد ماند.

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