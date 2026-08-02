۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

استاندار و رئیس ستاد اربعین ایلام:

همدلی مردم و مدیریت جهادی دستگاه‌های اجرایی ایلام، اربعین ۱۴۰۵ را به الگویی موفق از خدمت‌رسانی تبدیل کرد

همدلی مردم و مدیریت جهادی دستگاه‌های اجرایی ایلام، اربعین ۱۴۰۵ را به الگویی موفق از خدمت‌رسانی تبدیل کرد

استاندار ایلام و رئیس ستاد اربعین استان به تشریع عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اربعین ۱۴۰۵ ونحوه خدمت‌رسانی به زائران پرداخت.

احمد کرمی استاندار ایلام درگفت‌وگوی اختصاصی با میراث‌آریا با تشریح عملکرد استان در اربعین ۱۴۰۵، این رویداد را بزرگ‌ترین عملیات خدماتی، اجرایی و مردمی کشور دانست و اظهار کرد: استان ایلام به واسطه میزبانی از مرز بین‌المللی مهران، هر سال مسئولیت سنگینی در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر عهده دارد و امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کم‌نظیر میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم، یکی از منظم‌ترین و موفق‌ترین اربعین‌های سال‌های اخیر رقم خورد.

استاندار ایلام با بیان اینکه از ماه‌ها قبل ستاد اربعین استان با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی تشکیل و برنامه‌ریزی‌ها آغاز شد، افزود: همه ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شد و امروز رضایت زائران، ارزشمندترین دستاورد مجموعه خدمتگزاران اربعین است.

کرمی با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات است، گفت: مدیریت روان تردد در این مرز، حاصل تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مواکب مردمی و مردم مهمان‌نواز استان بود.

او با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه راه و حمل‌ونقل اظهار کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، خط‌کشی و نصب علائم، آماده‌سازی پایانه شهید رئیسی (برکت)، ساماندهی پارکینگ‌ها، استقرار ناوگان حمل‌ونقل عمومی و انتقال شبانه‌روزی زائران، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل سفر زائران ایفا کرد. همچنین با همکاری پلیس راه و سایر دستگاه‌های مسئول، مدیریت ترافیک و بازگشت زائران با کمترین مشکل انجام شد.

استاندار ایلام افزود: فرماندهی انتظامی، مرزبانی، پلیس راه، سپاه پاسداران، بسیج و سایر نیروهای امنیتی با تأمین امنیت مرز، مسیرهای تردد، پایانه‌ها و محل استقرار زائران، فضایی آرام و امن برای حضور میلیون‌ها زائر فراهم کردند که این امنیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی این عزیزان است.

کرمی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر نیز با استقرار بیمارستان‌های صحرایی، پایگاه‌های درمانی، آمبولانس‌ها، تیم‌های پزشکی و امدادی، ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادرسانی شبانه‌روزی، سلامت زائران را تأمین کردند و خوشبختانه خدمات درمانی بدون وقفه در اختیار زائران قرار گرفت.

او با قدردانی از تلاش شرکت‌های خدمات‌رسان گفت: شرکت آب و فاضلاب با تأمین آب آشامیدنی پایدار، نصب مخازن و توسعه شبکه آبرسانی، شرکت توزیع نیروی برق با تأمین برق پایدار، توسعه روشنایی و رفع سریع مشکلات احتمالی، شرکت گاز با تأمین سوخت مورد نیاز مواکب و مراکز خدماتی و شرکت مخابرات با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه و اینترنت، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات ایفا کردند.

استاندار ایلام همچنین از خدمات شهرداری‌های استان یاد کرد و افزود: پاکسازی مستمر معابر، جمع‌آوری پسماند، شست‌وشوی مسیرها، زیباسازی محیط شهری، ایجاد فضاهای استراحت، نصب تجهیزات خدماتی و حضور شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری، جلوه‌ای از مدیریت منسجم شهری در ایام اربعین بود.

او با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اقتصادی استان گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، جهاد کشاورزی با تأمین اقلام مورد نیاز مواکب، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با تأمین مستمر سوخت، بانک‌ها با ارائه خدمات مالی و سایر دستگاه‌های اجرایی، هر یک بر اساس وظایف خود، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کردند.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: اربعین تنها یک رویداد بزرگ مذهبی نیست، بلکه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان است. به همین منظور، مراکز اقامتی، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌مسافرها برای اسکان زائران آماده‌سازی شدند و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات گردشگری انجام گرفت.

استاندار ایلام افزود: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و سوغات در مرز مهران، پایانه شهید رئیسی و شهرهای مسیر تردد زائران، یکی از اقدامات ارزشمند اربعین امسال بود که با استقبال گسترده زائران همراه شد. این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی هنر، فرهنگ و هویت مردم ایلام، زمینه فروش محصولات صنعتگران، رونق اقتصاد محلی و ایجاد درآمد برای هنرمندان استان را فراهم کرد و استقبال کم‌نظیر زائران از این غرفه‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی ایلام است.

احمد کرمی با قدردانی از مشارکت مردم، مواکب و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: آنچه امروز در اربعین ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم، نتیجه همدلی، وحدت، برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی همه مجموعه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و مشارکت مردم استان است. صدها موکب مردمی، هزاران خادم افتخاری، خانواده‌هایی که با عشق از زائران پذیرایی کردند و کارکنان دستگاه‌های مختلف، تصویری ماندگار از فرهنگ میزبانی مردم ایلام به نمایش گذاشتند.

کرمی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های اربعین، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده استان است و با استمرار این همدلی و حمایت دولت، ایلام همچنان دروازه اصلی عتبات عالیات و الگوی موفق خدمت‌رسانی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان باقی خواهد ماند.

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کد خبر 1405051100848
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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