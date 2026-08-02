فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تمهیدات گسترده این استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: از هفته‌های پیش از آغاز موج سفرهای اربعین، برنامه نظارت و پایش مستمر تاسیسات گردشگری استان در دستور کار قرار گرفت و تمامی مراکز اقامتی، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی مورد بازدید کارشناسی قرار گرفتند تا ضمن بررسی وضعیت خدمات، مشکلات احتمالی آنها در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران از اولویت‌های اصلی استان است، افزود: در راستای حمایت از زائران، مراکز اقامتی استان تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که اقامت در هتل‌ها تا ۵۰ درصد با تخفیف ارائه می‌شود. همچنین پنج اقامتگاه بوم‌گردی به‌صورت کاملا رایگان پذیرای زائران هستند و سایر اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز خدمات خود را با ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌کنند.

شریفی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در معرفی هویت فرهنگی استان و تقویت اقتصاد محلی گفت: همزمان با ایام اربعین، ۱۵۰ بازارچه صنایع‌دستی در شهرستان‌های مهران، دهلران، آبدانان، ایلام، سیروان، چرداول، بدره و همچنین در مسیر بازگشت زائران برپا شده است تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های بومی استان، زمینه رونق اقتصاد هنرمندان و صنعتگران نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تاکید بر اینکه «اقتصاد هویت‌بنیان» محور اصلی برنامه‌های این اداره‌کل در ایام اربعین است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم از فرصت این اجتماع عظیم معنوی برای پیوند میان فرهنگ، هنر، گردشگری و اقتصاد محلی بهره‌گیری کنیم و خدمات‌رسانی به زائران نیز تا چهار روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ هنرمند و صنعتگر در بازارچه‌های صنایع‌دستی استان مشغول فعالیت هستند و تاکنون استقبال زائران از این بازارچه‌ها مطلوب بوده و میزان فروش محصولات نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

شریفی همچنین از راه‌اندازی اپلیکیشن «ایلام‌بلد» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف راهنمایی زائران، معرفی مسیرها، خدمات و ظرفیت‌های استان طراحی شده و هم‌اکنون در دسترس زائران قرار دارد. افزون بر این، هفت مجتمع گردشگری، رفاهی و پذیرایی در محورهای تردد زائران آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی استان در ایام اربعین اظهار کرد: نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در محل نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی ایلام برپا شده است که در آن، مقاومت مردم ایلام در جریان جنگ اخیر و آمادگی آنان برای دفاع از میهن در قالب مجموعه‌ای از تصاویر مستند به نمایش درآمده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان با قدردانی از مشارکت گسترده مردم در خدمت‌رسانی به زائران گفت: مردم استان به‌صورت خودجوش در موکب‌ها مشغول پذیرایی از زائران هستند و همزمان دستگاه‌های اجرایی از جمله فرمانداری‌ها، حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، بخش‌های زیرساختی، آب و فاضلاب و منابع طبیعی نیز با هماهنگی کامل، امکانات و خدمات لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین فراهم کرده‌اند.

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