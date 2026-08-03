۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خبر داد:

استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام

استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از استقبال چشمگیر زائران اربعین از غرفه‌های صنایع‌دستی شهر ایلام خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات اربعین در شهر ایلام با استقبال گسترده زائران مواجه شده و جانمایی مناسب غرفه‌ها نسبت به سال‌های گذشته، زمینه رونق بیشتر این نمایشگاه و افزایش رزق فروش محصولات هنرمندان را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: جانمایی مناسب غرفه‌ها در محل برگزاری نمایشگاه نسبت به ادوار گذشته، موجب افزایش بازدید زائران، رونق بیشتر نمایشگاه و فراهم شدن فرصت بهتر برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی و سوغات بومی استان شده است.

شریفی تصریح کرد: حضور پرشور زائران در این نمایشگاه، ضمن حمایت از تولیدات هنرمندان و صنعتگران استان، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایلام داشته و فضای مناسبی برای آشنایی زائران با هنر اصیل و دست‌ساخته‌های بومی این استان ایجاد کرده است.

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کد خبر 1405051200995
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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