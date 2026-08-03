۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
کد خبر 1405051201008

«ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام

«ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام

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