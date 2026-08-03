۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳ کد خبر 1405051201008 دریافت تصاویر «ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایعدستی ایلام «ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایعدستی ایلام برچسبها پیاده روی اربعین زائرین اربعین حسینی نمایشگاه صنایعدستی گردشگری دفاع مقدس اخبار مرتبط استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایعدستی اربعین در شهر ایلام «ایستاده در غبار»؛ نمایشگاهی از حماسه مردم ملکشاهی در نمایشگاه صنایعدستی ایلام همدلی مردم و مدیریت جهادی دستگاههای اجرایی ایلام، اربعین ۱۴۰۵ را به الگویی موفق از خدمترسانی… ثبت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در مرز مهران ایلام از ابتدای ماه صفر تا کنون تقدیر نماینده مجلس از برپایی نمایشگاه صنایعدستی اربعین در دهلران/ تأکید بر ایجاد بازارچه دائمی… افتتاح فاز اول پروژه قرارگاه حملونقل اربعین مرز مهران ایلام
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