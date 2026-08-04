فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در یادداشتی نوشت: اربعین حسینی، بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام، تنها یک آیین مذهبی نیست؛ این رویداد عظیم، فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر، هویت و ظرفیتهای اقتصادی استانهایی است که افتخار میزبانی زائران سیدالشهدا(ع) را بر عهده دارند.
استان ایلام و مرز بینالمللی مهران، به عنوان مهمترین گذرگاه تردد زائران، هر ساله صحنه جلوههایی از همدلی، خدمت و میهماننوازی مردم این دیار است. امسال نیز در کنار موکبهای خدمترسان، برپایی نمایشگاههای صنایعدستی و سوغات محلی، تصویری متفاوت از ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی ایلام را پیش روی میلیونها زائر قرار داده است.
این نمایشگاهها صرفاً محلی برای عرضه و فروش محصولات نیستند، بلکه روایتی زنده از تاریخ، تمدن و هنر مردمانی هستند که ریشههای فرهنگی خود را نسل به نسل حفظ کردهاند. هر قطعه گلیم نقشبرجسته، هر اثر چوبی، هر محصول حصیری و هر دستساخته هنرمندان ایلامی، بیانگر بخشی از هویت این سرزمین است. همچنین عرضه سوغات اصیل استان همچون عسل کوهی، روغن حیوانی و دیگر فرآوردههای بومی، فرصتی فراهم کرده تا زائران، علاوه بر خاطرهای معنوی از سفر اربعین، بخشی از فرهنگ و سبک زندگی مردم ایلام را نیز با خود به شهرها و کشورهایشان ببرند.
نکته مهم آن است که این رویداد فرهنگی، آثار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. بسیاری از صنعتگران، هنرمندان و بهویژه زنان سرپرست خانوار که در روستاها و مناطق مختلف استان به تولید صنایعدستی مشغول هستند، با حضور در این نمایشگاهها توانستهاند محصولات خود را بدون واسطه در معرض دید میلیونها زائر قرار دهند. این فرصت، علاوه بر افزایش درآمد، زمینه معرفی برند صنایعدستی ایلام را در سطح ملی و حتی بینالمللی فراهم کرده و انگیزه تولید و استمرار فعالیت را در میان هنرمندان دوچندان ساخته است.
اربعین نشان داده است که اقتصاد و معنویت میتوانند در کنار یکدیگر، الگویی موفق برای توسعه پایدار ایجاد کنند. زمانی که زائران با اشتیاق از غرفههای صنایعدستی بازدید میکنند و آثار هنرمندان ایلامی را به عنوان یادگار سفر خود انتخاب میکنند، در حقیقت پلی میان فرهنگها شکل میگیرد؛ پلی که از دل هنر، محبت و اصالت عبور میکند و تصویری ماندگار از ایلام در ذهن مخاطبان بر جای میگذارد. این همان سرمایهای است که شاید ارزش آن از هر تبلیغ و معرفی رسمی بیشتر باشد.
از سوی دیگر، برگزاری این نمایشگاهها نشان میدهد که میتوان از ظرفیت رویدادهای بزرگ مذهبی برای رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری بهره گرفت.
تجربه موفق امسال ثابت کرد که اگر برنامهریزی، جانمایی مناسب و حمایت از تولیدکنندگان بومی در کنار یکدیگر قرار گیرد، اربعین میتواند به سکویی برای معرفی توانمندیهای استان در حوزه صنایعدستی، گردشگری، سوغات محلی و سرمایهگذاری فرهنگی تبدیل شود.
امروز ایلام دیگر تنها مسیر عبور زائران نیست؛ این استان به مقصدی فرهنگی تبدیل شده که هر غرفه آن روایتگر بخشی از تاریخ، هنر و هویت مردم این سرزمین است. غرفههای صنایعدستی در کنار موکبهای اربعین، تنها محل عرضه کالا نیستند، بلکه کارگاههای امید، خودباوری و رونق اقتصادیاند؛ جایی که هنر با معنویت پیوند میخورد، اقتصاد رنگ فرهنگ میگیرد و خدمت به زائران با معرفی ظرفیتهای بومی همراه میشود.
بیتردید استمرار این نگاه و تقویت چنین برنامههایی میتواند جایگاه ایلام را به عنوان یکی از قطبهای صنایعدستی، گردشگری و اقتصاد فرهنگمحور کشور بیش از پیش تثبیت کند و دستاوردهای ارزشمندی را برای آینده این استان به همراه داشته باشد.
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