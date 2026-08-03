مهران با میزبانی ۲۶۶هزار زائر در یک روز آزمون بزرگ اربعین را با رضایت زائران پشت سر گذاشت 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد کرمی امروز ۱۲ مردادماه در نشست ستاد ویژه اربعین با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، اظهار کرد: در حوزه زیرساخت، اقدامات مؤثری در مسیرهای منتهی به مرز مهران از جمله تأمین پایدار آب، برق و انرژی، تکمیل مسیرهای مواصلاتی، ساماندهی پارکینگها، اجرای طرحهای ترافیکی و توسعه پایانه شهید رئیسی انجام شده است.
استاندار ایلام افزود: در بخش خدمات نیز حدود ۴۰۰ موکب و ۵۰ آشپزخانه خانگی با مشارکت مردم و موکبداران به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند. همچنین ایجاد سایبانها و مهپاشها برای کاهش گرمای هوا از دیگر اقدامات انجامشده در مرز مهران بوده است.
او با اشاره به مدیریت حملونقل زائران، گفت: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وظیفه جابهجایی زائران بین پارکینگها و پایانهها را بر عهده دارند و روزانه بیش از هزار دستگاه اتوبوس عملیات انتقال زائران در مسیر بازگشت را انجام میدهند.
کرمی با بیان اینکه سامانه «سجاد» نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است، تصریح کرد: در روز شانزدهم ماه صفر، بیش از ۲۶۶هزار تردد از مرز مهران ثبت شد؛ آماری که نشان میدهد شهری با جمعیتی حدود ۲۰هزار نفر، میزبان جمعیتی بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود بوده است.
استاندار ایلام تأکید کرد: این حجم از خدمترسانی تنها با همکاری مردم، اصحاب رسانه، دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد اربعین امکانپذیر شده و مهمترین هدف ما کسب رضایت زائران است.
او همچنین از تصویب و فعالسازی مرز چیلات و برنامهریزی برای توسعه مرزهای چنگوله و هلاله شمالی قدردانی کرد و گفت: توسعه این مرزها علاوه بر تسهیل تردد زائران، زمینهساز رونق تجارت، اقتصاد و توسعه استان ایلام خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما