به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی استاندار ایلام امروز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، در بازدید از پایانه برکت شهید رئیسی شهرستان مهران اظهار کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۱۱، بیش از ۷۲ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که بیش از ۶۶ هزار نفر از آنها وارد کشور شده‌اند.

استاندار ایلام با بیان اینکه همه موکب‌ها و قرارگاه‌های خدماتی به‌ویژه در حوزه آب و حمل‌ونقل فعال هستند، افزود: در پایانه برکت به اندازه کافی اتوبوس مستقر است و هر دقیقه یک دستگاه اتوبوس وارد پایانه شده و یک دستگاه نیز مسافرگیری می‌کند.

کرمی با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی زائران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۶۲۰ دستگاه اتوبوس حدود ۵۰ هزار زائر را جابه‌جا کرده‌اند و روزانه بین هزار تا هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از نقاط مختلف کشور برای انتقال زائران به مهران اعزام می‌شوند.

استاندار ایلام حضور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاون وزیر راه و شهرسازی، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در مهران را نشانه نظارت مستمر بر روند خدمات‌رسانی دانست و تأکید کرد: هدف اصلی همه دستگاه‌ها کسب رضایت زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان است.

او با تأکید بر اینکه زائران هیچ نگرانی بابت بازگشت نداشته باشند، گفت: برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت ناوگان حمل‌ونقل انجام شده و اتوبوس‌ها به‌صورت مستمر وارد پایانه می‌شوند. همچنین از رانندگان درخواست می‌کنیم با استراحت کافی و رعایت نکات ایمنی، زائران را با سلامت به مقصد برسانند.

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