۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

آغاز به کار دبیرخانه اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران باشکوه همزمان با روز جهانی موسیقی

آغاز به کار دبیرخانه اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران باشکوه همزمان با روز جهانی موسیقی

دبیرخانه «اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران باشکوه» به‌صورت رسمی و همزمان با ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد)، روز جهانی موسیقی، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش میراث آریا؛ این جشنواره با هدف پاسداشت، معرفی و حمایت از ظرفیت‌های ارزشمند موسیقی اقوام ایرانی و ایجاد بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه موسیقی نواحی و اقوام کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد در بخش‌های مختلف تخصصی از جمله شعر، ملودی، تنظیم، میکس، مسترینگ، صدا و اجرا برگزار می‌شود و آثار منتخب ضمن بهره‌مندی از فرصت معرفی گسترده، در معرض ارزیابی و داوری متخصصان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه موسیقی قرار خواهند گرفت.
دکتر نگین توکلی، دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج میراث موسیقایی اقوام ایران اظهار داشت: موسیقی اقوام، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی ایران است و برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق مختلف کشور و ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان، مخاطبان و فعالان صنعت موسیقی فراهم کند.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد این جشنواره به رویدادی معتبر و ماندگار در تقویم فرهنگی و هنری کشور تبدیل شود و فرصتی شایسته برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن آثار فاخر موسیقی اقوام ایران فراهم آورد.
جزئیات فراخوان، شرایط حضور هنرمندان و زمان‌بندی مراحل مختلف جشنواره، از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405033102855
فاطمه رهبر
دبیر محمد آوخ

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