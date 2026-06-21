آغاز به کار دبیرخانه اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران باشکوه همزمان با روز جهانی موسیقی

به گزارش میراث آریا؛ این جشنواره با هدف پاسداشت، معرفی و حمایت از ظرفیتهای ارزشمند موسیقی اقوام ایرانی و ایجاد بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه موسیقی نواحی و اقوام کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد در بخشهای مختلف تخصصی از جمله شعر، ملودی، تنظیم، میکس، مسترینگ، صدا و اجرا برگزار میشود و آثار منتخب ضمن بهرهمندی از فرصت معرفی گسترده، در معرض ارزیابی و داوری متخصصان و چهرههای شناختهشده حوزه موسیقی قرار خواهند گرفت.
دکتر نگین توکلی، دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج میراث موسیقایی اقوام ایران اظهار داشت: موسیقی اقوام، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی ایران است و برگزاری این جشنواره میتواند زمینهای برای معرفی ظرفیتهای هنری مناطق مختلف کشور و ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان، مخاطبان و فعالان صنعت موسیقی فراهم کند.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد این جشنواره به رویدادی معتبر و ماندگار در تقویم فرهنگی و هنری کشور تبدیل شود و فرصتی شایسته برای دیدهشدن و شنیدهشدن آثار فاخر موسیقی اقوام ایران فراهم آورد.
جزئیات فراخوان، شرایط حضور هنرمندان و زمانبندی مراحل مختلف جشنواره، از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.
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