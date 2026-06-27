به گزارش میراث آریا، فرانکل در دوزخ سارتر، اقتباسی از دوزخ ژان پل سارتر با این پیام است که «جهنم دیگران‌اند، جایی که شما دائما در معرض قضاوت دیگرانید، در دوزخ هستید.

به‌دنبال کشف دوزخ است و بازیگران حرکت با ایجاد فضای رعب و وحشت روانی، فضایی می‌سازند که بر روی صحنه تئاتر ایران قبلا تجربه نشده است.

این نمایش در ژانر سایکودرام، وحشت روانشناختی از هشتم تیرماه به مدت ۴۰ شب از ساعت ۱۸ تا ۱۹ و ۳۰ روی صحنه خواهد بود.

در حاشیه اجرای این نمایش، نخستین تئاتر گالری حمایت از کودکان پروانه‌ای در ایران نیز برپا خواهد شد.

دانیال ضیابخش دیلمی، صوفیا بوالحسنی، محیا اورعی، امیرحسین شعبانی، محمدرضا پیشخوانی و حمید صالحی‌یوسف‌آباد بازیگران اصلی این نمایش هستند.

بازیگران حرکت نمایش را نیز هیلا فیضی، آیدا منصوری، حدیثه سروری، هانیه کریمی، پروا شایسته، آسانا محمد علیخانی، مبینا اعتصامی، مرتضی عسکرزاده، مصطفی طاهری، سهند امیری، ستایش طهرانی، ملیکاخان علیلو، محمد مهدی حاتمی، مهدیس نعمت لو، حسین نجمی، پارمیس شهپر مهرآباد، ایمان پارسا، رضا صادقی، محمد پرهام حوریان و ارشیا احمدزاده تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل فرانکل در دوزخ سارتر عبارتند از: مشاور و دستیار کارگردان: امیرحسین شعبانی، مشاور روانشناختی: نگار احمدزاده، دستیار تهیه کننده: هستی احمدزاده، مدیر تولید: مازیار دیلمی، مدیر اجرایی: نگار احمدزاده، طراح نور: رضا خضرایی، اپراتور نور: محمد طالب‌لو، طراح صحنه: دانیال ضیابخش، مجری صحنه: سعید ضیابخش دیلمی، منشی صحنه: محمد طالب‌لو، دستیار صحنه: محمد طالب‌لو، طراح لباس: احد احمدزاده، دوخت: شیرین الوندی، دستیاران دوخت: هلیا شمس، زهرا خرسندی، مدیر تبلیغات: مازیار دیلمی، مشاور تبلیغات: نگار احمدزاده، عکاس و مدیر رسانه: محمدحسین مظفری، گریم: محبوبه افشاری، سلما حیدرزاده، تدارکات: امیرعلی احمدزاده، متین نومیری، داریوش صفری.

این نمایش معمایی روایت سه فرد است که پس از مرگ در فضایی بسته و بی‌خروج گرفتار می‌شوند و به‌تدریج درمی‌یابند که رنج اصلی‌شان نه از بیرون، بلکه از نگاه یکدیگر و انتخاب‌های گذشته خودشان سرچشمه می‌گیرد.

در این اجرا، بدون گسست در روایت اصلی سارتر، پرفورمرها ﻻیه‌ای تفسیری برگرفته مفهوم متن نمایش اضافه می‌کنند و در انتها با ورود فرانکل مفهوم معناجویی در لابه لای دوزخ سارتر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/