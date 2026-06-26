۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان:

شهادت سردار علی هاشمی یادآور پیوند فرهنگ ایثار با مکتب سیدالشهدا (ع) است

شهادت سردار علی هاشمی یادآور پیوند فرهنگ ایثار با مکتب سیدالشهدا (ع) است

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: تقارن سالروز شهادت سردار علی هاشمی با عاشورای حسینی یادآور پیوند جاودانه فرهنگ ایثار با مکتب سرخ سیدالشهدا(ع) است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز به‌مناسبت چهارم تیرماه ضمن تسلیت سالروز شهادت سردار علی هاشمی گفت: شهادت علی هاشمی، امسال با دهم محرم و عاشورای حسینی تقارن یافته است؛ تقارنی معنادار که یادآور پیوند جاودانه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت با مکتب سرخ سیدالشهدا(ع) است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴، «قرارگاه سری نصرت» و محل شهادت شهید علی هاشمی را با عنوان «محوطه یادمانی شهدای هور» در فهرست میراث ملی دفاع مقدس کشور به ثبت رسانده است.

او بر تداوم مسیر پاسداشت فرهنگ شهادت و مقاومت تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040500257
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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