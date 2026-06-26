بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز بهمناسبت پنجم تیر ماه، سالروز ثبت جهانی سازههای آبی ـ تاریخی شوشتر، گفت: پنجم تیرماه، یادآور افتخاری بزرگ برای ایران اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ مهندسی جهان است؛ سالروز ثبت جهانی نظام آبی- تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو، بیش از آنکه نمایشگر یک اثر معماری باشد، تجلیگاه نبوغ، دانش بومی و مدیریت خردمندانه نیاکان ما در مواجهه با طبیعت و بهرهبرداری پایدار از منابع آب است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: سازههای آبی شوشتر تنها سنگ و ساروج نیستند بلکه قصیدهای بلند از تمدن و هنر ایرانیاند که در گذر هزارهها، همچنان استوار ایستادهاند تا گواهی دهند بر عمق فرهنگ و تدبیر مردمان این سرزمین کهن.
او بیان کرد: این روز فرخنده را به مردم فهیم، فرهنگدوست شهرستان شوشتر، جامعه فرهیخته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان و تمامی دوستداران و حافظان مواریث جهانی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
جوروند ابراز امیدواری کرد: در سایه همدلی و اهتمام جمعی، با تکیه بر دانش متخصصان و پشتوانه حمایتهای مردمی، در مسیر حفاظت، معرفی شایسته و انتقال این میراث گرانسنگ به نسلهای آینده، گامهای بلندتر و استوارتری برداریم.
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