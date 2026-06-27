به گزارش خبرنگار میراثآریا، زینالعابدین قراچورلوی، از اعزام ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از زائران کربلای معلای در دهه اول ماه محرم سال جاری به مرزهای کشور عراق خبر داد.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم، با اشاره به حضور پرشور زائران عتبات عالیات در این ایام گفت: این سازمان با برنامهریزی و پیشبینیهای لازم، خدمات مناسبی به زائران ارائه کرد و میزبان خیل عظیمی از مشتاقان زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) بود.
قراچورلوی اظهار کرد: جابهجایی زائران با بهرهگیری از ۴۱۲ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و تاکسی برونشهری انجام شد و همچنین ۲۵ شرکت حملونقل در زمینه فروش بلیت و انتقال زائران مشارکت داشتند.
او ادامه داد: حدود ۴۰ نفر از نیروهای ستادی و خدماتی این سازمان به صورت آمادهباش کامل، خدماترسانی به زائران و مسافران شهر کریمه اهل بیت(س) را بر عهده داشتند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم، از اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در ایستگاه فرهنگی این سازمان خبر داد و افزود: در این ایام، ۲ هزار جلد کتاب با موضوع ادعیه، زیارات و آداب زیارت عتبات عالیات میان زائران توزیع شد.
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