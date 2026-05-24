به گزارش میراث آریا، حمیدرضا رحمانی با اشاره به راهاندازی هتلهای یک نفره کپسولی در پایانههای مسافربری پایتخت، اظهار کرد: این هتلهای کپسولی باهدف ایجاد فضایی مناسب برای استراحت و رفاه مسافران در پایانههای مسافربری پایتخت در زمان انتظار بیش از سوار شدن به اتوبوس نصب و راه اندازی شدهاند.
او افزود: هتلهای کوچک مذکور که توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی ساخته شدهاند، در پایانههای مسافربری غرب و جنوب دو پایانه پرتردد شهر تهران نصب و بهصورت ساعتی به مسافران ارائه میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران تصریح کرد: توسعه این طرح رفاهی حتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان نیز ادامه داشته و برنامهریزی شده که در آینده در دیگر پایانههای مسافربری از جمله پردیس مسافربری شرق و پایانه مسافربری بیهقی توسعه یابد.
رحمانی گفت: هر واحد هتل کپسولی یکنفره حدود ۳ مترمربع فضا دارد و امکاناتی نظیر تخت راحت با ملحفه یکبارمصرف، نور قابلتنظیم، پنجره کرکرهدار برای حفظ حریم خصوصی، پریز برق یونیورسال، شارژر USB، دستگاه تهویه هوا، فضای مناسب برای قراردادن چمدان و میز کار تاشو برای استفاده لپتاپ در آن پیشبینی شده است.
او خاطرنشان کرد: امکان رزرو ساعتی بهسادگی از طریق پنل لمسی فارسی فراهم شده و امنیت بالا و پشتیبانی آنلاین از ویژگیهای این فضاها به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران در پایان یادآور شد: مسافران میتوانند با مراجعه به پذیرش هتلهای کپسولی مستقر در پایانهها، زمان استفاده از اقامتگاه را دقیقاً متناسب با برنامه حرکت اتوبوس خود رزرو کنند و لحظات انتظار خود را به تجربهای آرام و دلپذیر تبدیل کنند.
انتهای پیام/
نظر شما