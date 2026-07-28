به گزارش میراث آریا، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به پروژههای عمرانی که اخیرا در تهران افتتاح شده است، اظهار کرد: این پروژهها شامل پروژه زیرگذر میدان سپاه، پروژه زیرگذر حکیم- تعاون، پروژه دسترسی شرق به شرق منتهیالیه بزرگراه شهید خرازی در محدوده بیمارستان شریعتی، پروژه دسترسی شرق به شرق تقاطع شهید نواب و شهید تندگویان، فاز اول پروژه شهر آفتاب و پروژه ارتباط روددره فرحزاد در محل بزرگراه نیایش بود که در مجموع هفت پروژه به ارزش روز ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بهرهبرداری رسیده است البته ۶ پروژه را زودتر و بدون تشریفات افتتاح کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم.
تا پایان سال ۱۲ پروژه افتتاح میشود
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان سال ۱۲ پروژه عمرانی دیگر را نیز افتتاح و در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد، افزود: پروژه یادگار امام (شاخه غربی)، پروژه شهید بروجردی، پروژه محور دوگاز، پروژه ستاری- فهمیده، پروژه پل طبقاتی بعثت، پروژه پل چوبتراش در تقاطع با بزرگراه شیخ فضلالله نوری و پروژه پل ۱۹۶ در تقاطع با بزرگراه باقری از جمله پروژههایی هستند که در فرصت باقیمانده تکمیل و به بهرهبرداری خواهند رسید.
صداقتی گفت: با افتتاح این پروژهها تقریباً تعهدات ما در این دوره مدیریت شهری انجام خواهد شد. چند پروژه دیگر نیز در دست بررسی داریم تا عملیات اجرایی آنها آغاز شود و هر آنچه از نظر فنی و عمرانی برای زیرساختهای مدیریت شهری مورد نیاز باشد، بررسی و بر اساس اولویتبندی اجرا خواهد شد.
کاهش حجم اجرای آسفالت نسبت به سه سال گذشته
او درباره اجرای آسفالت در سطح شهر تهران نیز اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای قبل موضوع آسفالت را با اولویت در دستور کار قرار دادهایم. البته با توجه به شرایط کشور، حجم اجرای آسفالت نسبت به سه سال گذشته که سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید آسفالت داشتیم، امسال مقداری کمتر شده است.
تولید ۴۰۰ هزار تن آسفالت در پایتخت طی ۴ ماه گذشته
صداقتی افزود: با این حال، از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰ هزار تن آسفالت در شهر تهران تولید شده که تقریباً معادل میانگین سالهای قبل از این دوره مدیریت شهری است. ضمن اینکه برنامهریزی کردهایم تا پایان تابستان این میزان تولید را به ۸۰۰ هزار تن و تا پایان سال به یک میلیون تن برسانیم.
رفع خرابیهای بزرگراهی اولویت آسفالت ریزی در پایتخت
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به اولویتهای اجرای آسفالت ریزی در سطح شهر تهران، گفت: اولویت ما رفع خرابیهای بزرگراهی است و در میان بزرگراهها نیز نقاطی که شدت خرابی بیشتری دارند، در اولویت قرار گرفتهاند تا اجرای آسفالت به بهترین شکل انجام شود.
صداقتی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر پروژههای عمرانی بر کاهش گرههای ترافیکی و پروژههای در دست مطالعه، اظهار کرد: هماکنون سه تقاطع در دست بررسی داریم که شامل تقاطع سهراه بوتان در بزرگراه آیتالله سعیدی، تقاطع بزرگراه شهید باقری و بزرگراه شهید سلیمانی و همچنین دوربرگردانهای میدان آقانور است.
او ادامه داد: دوربرگردانهای شرق به شرق و غرب به غرب میدان آقانور به صورت غیرهمسطح اجرا خواهد شد تا این محدوده به حالت بزرگراهی تبدیل شود و شکل فعلی میدان آقانور به طور کامل تغییر کند.
صداقتی افزود: این پروژه در حال اخذ تأیید شهردار تهران و طی تشریفات آغاز عملیات اجرایی است و انشاءالله در همین دوره مدیریت شهری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
اجرای فاز دوم بزرگراه شوشتری به محض نهایی شدن قرارداد با پیمانکار
صداقتی همچنین از پیشرفت مراحل اجرایی فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری خبر داد و گفت: در حال عقد قرارداد با پیمانکار پروژه هستیم و به محض نهایی شدن قرارداد، عملیات اجرایی آن آغاز میشود. حدود هفت کیلومتر آزادراه که شامل تعداد زیادی تونل و پل است، در این فاز اجرا و به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره همکاریهای بیندستگاهی در اجرای پروژههای عمرانی نیز افزود: همکاریهای بینسازمانی ذات کارهای اجرایی است و اگر این همکاریها و تعاملات شکل نگیرد، اجرای پروژهها آغاز نمیشود و پیش نخواهد رفت.
او اظهار کرد: این موضوع در پروژههای شهری با اهمیت بیشتری مطرح است و هماهنگی با پلیس راهور، شرکتهای خدماترسان آب، برق، گاز و مخابرات با تدبیر و تعامل بین دستگاهی انجام میشود تا کوچکترین وقفهای در اجرای پروژهها ایجاد نشود و کمترین مزاحمت برای شهروندان به وجود آید.
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