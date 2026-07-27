رگبار و رعدوبرق در جنوب شرق کشور/ کاهش نسبی دما در مناطق شمالی از فردا

به گزارش میراث آریا، طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

امروز دوشنبه ۵ و فردا سه شنبه ۶ مردادماه برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

همچنین دوشنبه ۵ و سه‌شنبه ۶ مردادماه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب و شرق فارس، رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد موقت وجود انتظار می‌رود.

از امروز دوشنبه ۵ تا جمعه ۹ مردادماه در بعضی ساعات در شرق، جنوب‌شرق، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید، در برخی مناطق گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است که از روز سه شنبه ۶ مردادماه در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز دوشنبه ۵ مردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد و گاهی افزایش سرعت وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴۰ و کمینه دمای آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/