به گزارش میراث آریا، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی افزود: از ابتدای تابستان تا ۲ مردادماه میانگین دمای کشور ۱.۱ درجه گرمتر از نرمال بوده است. بیشترین نابهنجاری دمایی هم در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز و تهران گزارش شده است. این میزان در اردبیل ۰.۲، کردستان ۰.۳، گلستان ۰.۴، کرمانشاه ۰.۸ درجه، لرستان، فارس و آذربایجان شرقی زیر یک درجه، تهران ۱.۳ درجه، البرز ۱.۵ درجه، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ۱.۶ درجه و سیستان و بلوچستان ۱.۷ درجه فراتر از نرمال بوده است.
او در ادامه گفت: غرب کشور نسبت به سال قبل خنکتر ولی شمال غرب اندکی گرمتر شده است. میانگین دمای تهران نسبت به سال قبل مقداری بالاتر بوده است، بهگونهای که دمای هوا در اواسط تیرماه به ۴۲.۲ درجه سانتیگراد رسید ولی میانگین کشوری از سال گذشته حدود ۰.۵ درجه خنکتر بوده است. از استان خوزستان تا جنوب ایلام و از شرق کرمان تا غرب سیستان و بلوچستان و محدوده جازموریان گرمترین نقاط کشور در سال جاری بودهاند که دمای بالاتر از ۴۵ درجه تا ۵۰ درجه را ثبت کردهاند. اگر خنکترین دمای روزانه و گرمترین دمای شبانه ثبت شده در کشور را بررسی کنیم، حدود ۴۳ درجه اختلاف را نشان میدهد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره تداوم گرمای کشور اظهار کرد: تا دوشنبه ۵ مردادماه تقریبا شهرهای شمالی کشور، دامنههای جنوبی البرز، غرب و شمال غرب با نابهنجاری حدود یک تا سه درجهای دما مواجه هستند بهویژه فردا دوشنبه ۵ مردادماه افزایش قابل توجه دما پیشبینی میشود و ممکن است برخی نقاط تا ۵ درجه دمای بالاتر از حد نرمال را تجربه کنند ولی از اواسط هفته تا پایان هفته هوا خنک میشود. طی هفته آینده هم بهنسبت با افزایش نسبی دما مواجهیم ولی نسبت به نیمه اول هفته جاری، هوای خنکتری انتظار میرود.
او تاکید کرد: معمولا بیشترین دما در ایران از ۱۵ و ۲۰ تیرماه تا ۱۵ و ۲۰ مردادماه ثبت میشود پس از آن هوا بهتدریج خنک میشود. این وضعیت در سالهای مختلف تفاوتهایی دارد البته در سالهای اخیر به نظر میآید تابستان طولانیتر شده است حتی در مهرماه احساس میکنیم که هوا نسبت به نرمال گرمتر است.
وظیفه در پایان اظهار کرد: تغییر اقلیم و گرمایش زمین تعداد روزهای با نابهنجاری دمایی را افزایش میدهد. در نتیجه ممکن است تا ۱۵ مهرماه را از نظر دمایی جزو ماههای تابستان دانست. از سویی دیگر از نیمه خردادماه شرایط تابستانی حاکم میشود بنابراین تابستان به جای سه ماه، چهار ماه احساس میشود.
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