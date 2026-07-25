توصیه پلیس به مشمولان سربازی برای صدور مجوز خروج از کشور برای اربعین

به گزارش میراث آریا، سردار رحمان علیدوست در توضیح بیشتر اظهارکرد: تا کنون بیش از ۹۳ هزار مجوز خروج از کشور برای مشمولان غیر غایب جهت زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی توسط وظیفه عمومی صادر شده است.

او گفت: مشمولان غیرغایبی که مشتاق به شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند، می‌بایست قبل از عزیمت به پایانه‌های مرزی، نسبت به دریافت مجوز خروج از کشور از طریق سامانه سخا به نشانی sakha.epolice.ir اقدام و پس از اطمینان از صدور مجوز خروج از کشور و دریافت گذرنامه به پایانه‌های مرزی شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، مهران و خسروی مراجعه کنند.

سردار علیدوست عنوان کرد: صدور مجوز خروج از کشور بدون نیاز به پرداخت وثیقه ویژه اربعین حسینی حداکثر تا ۲۲ مردادماه است و بعد از این تاریخ می‌بایست نسبت به پرداخت وثیقه اقدام شود.

این مقام مسئول افزود: از آنجا که دانش آموزان مشمولی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، برای دریافت مجوز خروج از کشور می‌بایست دارای معافیت تحصیلی باشند، لذا ضروری است مشمولان قبل از درخواست مجوز خروج از کشور، از طریق سامانه سخا از فعال بودن معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنند، همچنین مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ نیاز به اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارند.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

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