به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره شرایط جوی اظهارکرد: شنبه ۳ مردادماه در ارتفاعات مازندران، دوشنبه ۵ مردادماه در برخی نقاط گیلان و سه‌شنبه ۶ مردادماه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات رگبار پراکنده رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین تا روز سه‌شنبه ۶ مردادماه در ساعات بعدازظهر و شب در نیمه‌جنوبی سیستان‌وبلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک رخ می‌دهد.

او درباره افزایش دما گفت: روزهای شنبه ۳ تا دوشنبه ۵ مردادماه روند افزایش دما در نیمه‌شمالی کشور و امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه کاهش نسبی دما در این مناطق مناطق رخ خواهد داد.

ضیاییان افزود: طی پنج روز آینده، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره شرایط جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: یک‌شنبه ۴ مردادماه آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش بادف گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۰ و ۲۹ درجه و دوشنبه ۵ مردادماه صاف، از بعدازظهر کمی ابری و گاهی افزایش باد با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان درباره وضعیت دمای استان‌ها گفت: اهواز با هوای ۴۷ و ۴۸ درجه به ترتیب طی روزهای یک‌شنبه ۴ و دوشنبه ۵ مردادماه و اردبیل با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد طی این دو روز، گرم‌ترین و سردترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.

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