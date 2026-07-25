به گزارش میراث آریا، رعایت نکات ساده اما حیاتی، می‌تواند سفری ایمن را برای تمامی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) رقم بزند لذا رعایت موارد زیر برای حفظ سلامت زائران در طول مسیر لازم است:

احتیاط در مصرف مواد غذایی: از مصرف مواد غذایی روباز که در معرض ورود حشرات و گرد و غبار قرار دارند، اکیداً خودداری کنید. همچنین، پرهیز از مصرف غذاهای مانده و سرد، یکی از اصول کلیدی برای جلوگیری از مسمومیت‌های غذایی است.

قانون طلایی کنسروها: هرگز از کنسروهای نجوشیده، بادکرده، سوراخ‌شده یا دارای بوی نامطبوع استفاده نکنید.

نوشیدنی‌های مخاطره‌آمیز: از مصرف شربت‌هایی که با آب غیربهداشتی تهیه می‌شوند بپرهیزید. همچنین، استفاده از آب‌های مشکوک یا آب‌هایی که مدت طولانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید بوده‌اند، تهدیدی جدی برای سلامت گوارش محسوب می‌شود.

مدیریت وعده‌های غذایی: غذاها را برای وعده‌های بعدی نگهداری نکنید؛ گرمای هوا و شرایط محیطی می‌تواند بستر مناسبی برای رشد باکتری‌ها در غذاهای پخته شده فراهم کند.

پیشگیری از سرایت بیماری: در صورت داشتن هرگونه علائم بیماری، حتماً از دیگران فاصله بگیرید. کارشناسان سلامت تاکید دارند در صورتی که فرد پیش از شروع سفر به بیماری مبتلا است، از انجام این سفر خودداری کند تا علاوه بر حفظ سلامت خود، از انتشار بیماری به سایر زائران پیشگیری شود.

تهویه هوا: در محل‌های اسکان، به ویژه در مکان‌های بسته، نسبت به برقراری تهویه مناسب هوای محیط حساس باشید.

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