وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و عتبات عالیات طی دو روز آینده

به گزارش میراث آریا، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا یکشنبه ۴ مردادماه و پس فردا دوشنبه ۵ مردادماه همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا یکشنبه ۴ مردادماه ۳۸.۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا دوشنبه ۵ مردادماه ۳۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

پایانه مرزی تمرچین طی این دو روز آسمانی صاف خواهد داشت. دمای هوای فردا یکشنبه ۴ مردادماه در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۱۹ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا دوشنبه 5 مردادماه بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۶ و ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه ۴ و دوشنبه ۵ مردادماه صاف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۴ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا یکشنبه 4 مردادماه همراه با وزش باد و پس فردا دوشنبه ۵ مردادماه وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا دوشنبه 5 مردادماه به ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا یکشنبه ۴ مردادماه همراه با وزش باد و پس فردا دوشنبه ۵ مردادماه وزش باد شدید خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا یکشنبه 4 مردادماه ۴۶ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا دوشنبه 5 مردادماه ۴۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا یکشنبه 4 و پس فردا دوشنبه 5 مردادماه همراه با وزش باد خواهد بود. فردا یکشنبه 4 مردادماه بیشینه و کمینه دما ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا فردا همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا یکشنبه 4 مردادماه وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا دوشنبه 5 مردادماه نیز وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز فردا یکشنبه 4 مردادماه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا یکشنبه 4 و پس فردا دوشنبه 5 مردادماه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد می‌رسد.

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