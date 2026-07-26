رگبار باران و رعدوبرق در جنوب شرق کشور

به گزارش میراث آریا، طی سه روز آینده در برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی و شرقی فارس، جنوب و ارتفاعات کرمان، ارتفاعات استان‌های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین از بعدازظهر دوشنبه ۵ مردادماه و طی روز سه شنبه ۶ مردادماه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ می‌دهد.

امروز یکشنبه ۴ مردادماه در جنوب غرب و نوار شرقی و از دوشنبه ۵ مردادماه تا پنجشنبه ۸ مردادماه در شرق، شمال شرق و برخی مناطق جنوب شرق، مرکز، جنوب و استان‌های‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

سه شنبه ۶ مردادماه در بیشتر مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

طی سه روز آینده دریای عمان، دوشنبه ۵ و سه شنبه ۶ مردادماه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج است.

امروز یکشنبه ۴ مردادماه آسمان تهران صاف از بعدازظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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