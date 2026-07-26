به گزارش میراث آریا، ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی «جهان‌نما» با مجموعه‌ای از یادداشت‌های تخصصی و ترویجی آغاز می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاله «حفاظت از آثار موزه‌ای در شرایط جنگی؛ چارچوب‌ها، راهبردها و ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه» به قلم شهرود امیرانتخابی، یادداشت «تجربه‌های مبتنی بر داده و مشارکت جمعی در موزه‌ها؛ حرکت به سوی نهادی باز، تعاملی و پویا» به قلم مجید مختاری و پژوهش «تحلیل ساختاری و تفسیر نمادین حرز (تعویذ) با تمرکز بر مؤلفه‌های تاریخی و رمزی» به قلم شهید احمد آجرلو و منصوره کریمی قهی اشاره کرد.

در بخش «هر موزه، یک اثر» نیز آثاری از گنجینه مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، از جمله دو شمایل روسی از کاخ‌موزه اختصاصی نیاوران و گلدان سرامیکی منقوش به سبک کوتانی ژاپن معرفی و بررسی شده‌اند.

بخش بولتن خبری این شماره، گزارشی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر مجموعه از جمله برگزاری نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، اجرای طرح تخصصی حفاظت از فضای سبز، میزبانی پنجمین نشست سالانه فعالان حوزه کودک و نوجوان و موزه‌داران، تجلیل ایکوم ایران از عملکرد مجموعه کاخ نیاوران در مدیریت بحران‌ها و همچنین برگزاری گردهمایی خودروهای تاریخی با محوریت صیانت از میراث فرهنگی ایران را در بردارد.

این شماره، با تأکید بر پیوند میان پژوهش، حفاظت، آموزش و معرفی میراث فرهنگی، تلاش دارد تازه‌ترین فعالیت‌های مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران را در قالبی علمی و مستند در اختیار پژوهشگران، متخصصان و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی و موزه‌داری قرار دهد.

ششمین شماره ماهنامه «جهان‌نما» با سردبیری و مدیرمسئولی شهرود امیرانتخابی، در ادامه مسیر معرفی فعالیت‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به صورت الکترونیکی در وب سایت مجموعه نیاوران به نشان niavaranmu.ir منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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