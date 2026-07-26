۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

ششمین شماره ماهنامه «جهان‌نما» مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «جهان‌نما» مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی «جهان‌نما»، نشریه داخلی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، با هدف انعکاس تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی، موزه‌ای و معرفی آثار شاخص این مجموعه منتشر شد.

به گزارش میراث آریا، ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی «جهان‌نما» با مجموعه‌ای از یادداشت‌های تخصصی و ترویجی آغاز می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاله «حفاظت از آثار موزه‌ای در شرایط جنگی؛ چارچوب‌ها، راهبردها و ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه» به قلم شهرود امیرانتخابی، یادداشت «تجربه‌های مبتنی بر داده و مشارکت جمعی در موزه‌ها؛ حرکت به سوی نهادی باز، تعاملی و پویا» به قلم مجید مختاری و پژوهش «تحلیل ساختاری و تفسیر نمادین حرز (تعویذ) با تمرکز بر مؤلفه‌های تاریخی و رمزی» به قلم شهید احمد آجرلو و منصوره کریمی قهی اشاره کرد.

در بخش «هر موزه، یک اثر» نیز آثاری از گنجینه مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، از جمله دو شمایل روسی از کاخ‌موزه اختصاصی نیاوران و گلدان سرامیکی منقوش به سبک کوتانی ژاپن معرفی و بررسی شده‌اند.

بخش بولتن خبری این شماره، گزارشی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر مجموعه از جمله برگزاری نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، اجرای طرح تخصصی حفاظت از فضای سبز، میزبانی پنجمین نشست سالانه فعالان حوزه کودک و نوجوان و موزه‌داران، تجلیل ایکوم ایران از عملکرد مجموعه کاخ نیاوران در مدیریت بحران‌ها و همچنین برگزاری گردهمایی خودروهای تاریخی با محوریت صیانت از میراث فرهنگی ایران را در بردارد.

این شماره، با تأکید بر پیوند میان پژوهش، حفاظت، آموزش و معرفی میراث فرهنگی، تلاش دارد تازه‌ترین فعالیت‌های مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران را در قالبی علمی و مستند در اختیار پژوهشگران، متخصصان و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی و موزه‌داری قرار دهد.

ششمین شماره ماهنامه «جهان‌نما» با سردبیری و مدیرمسئولی شهرود امیرانتخابی، در ادامه مسیر معرفی فعالیت‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به صورت الکترونیکی در وب سایت مجموعه نیاوران به نشان  niavaranmu.ir  منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400221
لیلا سلحشوری
دبیر مرضیه امیری

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