وزش باد شدید و گرد و خاک در نقاط مختلف کشور

بهگزارش میراثآریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر افزود: طی سه روز آینده در برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی و شرقی فارس، جنوب و ارتفاعات کرمان، ارتفاعات استانهای هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیشبینی میشود همچنین از بعد از ظهر دوشنبه ۵ و طی روز سه شنبه ۶ مردادماه و در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ میدهد.
او اضافه کرد: امروز یکشنبه ۴ مردادماه در جنوب غرب و نوار شرقی و از دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ مردادماه در شرق، شمال شرق و برخی مناطق جنوب شرق، مرکز، جنوب و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز در بعضی از ساعتها وزش باد شدید در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
ضیاییان ادامه داد: سه شنبه ۶ مردادماه در بیشتر مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ میدهد. طی سه روز آینده دریای عمان، دوشنبه ۵ و سه شنبه ۶ مردادماه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا دوشنبه ۵ مردادماه صاف تا قسمتی ابری از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۱ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه ۶ مردادماه صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا دوشنبه ۵ و پس فردا ۶ مردادماه اهواز با دمای ۴۶ و ۴۷ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۱۴ و ۱۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.
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