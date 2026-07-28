کاهش نسبی دمای هوا در برخی مناطق کشور

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی اظهار کرد: روزهای سهشنبه ۶ و چهارشنبه ۷ مردادماه جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم است و تنها در برخی نقاط واقع در دامنههای شمالی البرز و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش ابر و گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ میدهد. در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز افزایش وزش باد و طی بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به وزش باد در کشور گفت: پنجشنبه ۸ تا شنبه ۱۰ مردادماه وزش باد در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت و تنها در ارتفاعات البرز بهویژه ساعات بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ میدهد همچنین در سواحل شمالی، شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز کاهش نسبی دما انتظار میرود.
به گفته او، دریای خزر و شرق دریای عمان تا پایان هفته مواج است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: چهارشنبه ۷ مردادماه آسمان تهران، صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پنجشنبه ۸ مردادماه صاف و وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در مورد شرایط آب و هوایی مراکز استانها گفت: شهرهای اردبیل و شهرکرد با ۱۵ و ۱۴ درجه به ترتیب طی روزهای چهارشنبه ۷ و پنجشنبه ۸ مردادماه و اهواز با ۴۸ درجه سانتیگراد طی این دو روز، سردترین و گرمترین مراکز استانها پیشبینی میشوند.
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