به گزارش میراث آریا، مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره اینکه بلیت‌های اربعین به چه صورت توزیع می‌شود، اظهار کرد: فروش بلیت پروازهای اربعین صرفا از طریق وب سایت رسمی شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر فروش برخط دارای مجوز و دفاتر خدمات مسافرتی دارای قرارداد نمایندگی مجاز خواهد بود.

او افزود: شرکت‌های هواپیمایی موظف شدند قیمت‌های مصوب را به‌صورت شفاف در تمامی کانال‌های فروش درج کنند. همچنین سامانه‌های فروش اینترنتی را باید به‌صورت ۲۴ساعته و بدون وقفه در دسترس متقاضیان قرار دهند و نسبت به راه‌اندازی مرکز تماس شبانه‌روزی ویژه اربعین اقدام کنند. هرگونه اختلال عمدی یا ناشی از ضعف زیرساخت که دسترسی عادلانه متقاضیان به بلیت را مختل کند، تخلف محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: عرضه بلیت پروازهای ویژه اربعین حسینی هم‌زمان با صدور تدریجی مجوزهای عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و بارگذاری برنامه‌های پروازی در سامانه‌های فروش انجام خواهد شد. البته با توجه به شرایط خاص منطقه، تداوم برخی ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ پایداری و ایمنی فضای پروازی کشور، برنامه‌ریزی و صدور مجوزهای عملیاتی پروازهای اربعین امسال با دقت و به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است. از این‌رو، ممکن است در برخی مقاطع زمانی، بلیت تعدادی از پروازها هنوز در سامانه‌های فروش قابل مشاهده نباشد که این موضوع به معنای تکمیل ظرفیت یا توقف فروش نیست.

او بیان کرد: اجرای نرخ‌های مصوب، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با هرگونه گران‌فروشی و تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، شرکت‌ها مکلف‌اند در صورت تأخیر، لغو، جابه‌جایی پرواز یا تغییر نوع هواپیما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق پیامک، تماس تلفنی یا سایر روش‌های اطلاع‌رسانی، مسافران را مطلع کرده و حقوق قانونی آنان از جمله استرداد وجه، پذیرایی، اسکان، انتقال و جبران خسارت را مطابق دستورالعمل حقوق مسافر تأمین کنند.

اخوان در پایان گفت: تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی در انجام پروازهای اربعین مشارکت دارند و به هر شرکتی که درخواست مجوز برای پرواز اربعین داشته، مجوزهای لازم داده شده است.

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