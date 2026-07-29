ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران/ تردد روان در محورهای منتهی به مرزهای اربعین

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در آزادراه قزوین- کرج- تهران در محدوده استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور شهریار- تهران نیز در برخی مقاطع، تردد با حجم بالای خودروها همراه است.

او افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرزهای اربعین نیز گفت: تردد در محورهای حمیل- سرابله- ایلام، ایلام-مرز مهران، بستان- مرز چذابه، پیرانشهر- مرز تمرچین، خرمشهر- مرز شلمچه، قصرشیرین- مرز خسروی و مریوان- مرز باشماق روان و بدون گره ترافیکی در جریان است.

سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت تردد در یکی از محورهای شریانی کشور خاطرنشان کرد: محور بندرعباس- لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.

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