به گزارش میراث آریا، پیش‌فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقاصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز ۸ تیرماه آغاز می‌شود. بر این اساس، پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد شهر تهران، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵، قم ۱۵ تا ۱۶تیر و مشهد ۱۶ تا ۲۰ تیرماه انجام می‌شود.

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور اظهار کرد: نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد تا هیچ افزایش قیمتی در بلیت‌های این مقاصد نداشته باشیم.

او افزود: مسافران می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور به شماره ۶۶۷۲۷۰۷۲ تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند که در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های ناوگان استفاده خواهیم کرد که جابه‌جایی مسافران بدون هیچ مشکلی انجام شود.

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