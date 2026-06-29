به گزارش میراث آریا، پیشفروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حملونقل عمومی مسافری به مقاصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز ۸ تیرماه آغاز میشود. بر این اساس، پیشفروش بلیت سفرهای ناوگان حملونقل عمومی به مقصد شهر تهران، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵، قم ۱۵ تا ۱۶تیر و مشهد ۱۶ تا ۲۰ تیرماه انجام میشود.
احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور اظهار کرد: نظارتهای لازم صورت میگیرد تا هیچ افزایش قیمتی در بلیتهای این مقاصد نداشته باشیم.
او افزود: مسافران میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور به شماره ۶۶۷۲۷۰۷۲ تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند که در اسرع وقت رسیدگی میشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور تصریح کرد: از تمام ظرفیتهای ناوگان استفاده خواهیم کرد که جابهجایی مسافران بدون هیچ مشکلی انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما