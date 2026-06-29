۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس مراسم تشییع از امروز دوشنبه ۸ تیرماه/هیچ افزایش قیمتی نداریم

آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس مراسم تشییع از امروز دوشنبه ۸ تیرماه/هیچ افزایش قیمتی نداریم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور با اشاره به آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس برای مراسم تشییع رهبر شهید به مقصد شهرهای تهران، قم و مشهد، اعلام کرد که هیچ افزایش قیمتی در بلیت‌ها اعمال نخواهد شد و با هرگونه گران‌فروشی برخورد می‌شود.

به گزارش میراث آریا، پیش‌فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقاصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز ۸ تیرماه آغاز می‌شود. بر این اساس، پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد شهر تهران، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵، قم ۱۵ تا ۱۶تیر و مشهد ۱۶ تا ۲۰ تیرماه انجام می‌شود. 

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور اظهار کرد: نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد تا هیچ افزایش قیمتی در بلیت‌های این مقاصد نداشته باشیم. 

او افزود: مسافران می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور به شماره ۶۶۷۲۷۰۷۲ تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند که در اسرع وقت رسیدگی می‌شود. 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های ناوگان استفاده خواهیم کرد که جابه‌جایی مسافران بدون هیچ مشکلی انجام شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040800549
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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