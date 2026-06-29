به گزارش میراث آریا، علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران درباره پروژههای هوشمندسازی شبکه گاز بیان کرد: این پروژهها هنوز بهطور کامل اجرا نشدهاند، اما اقدامهای مهمی برای مدیریت حوادث و نشت گاز انجام شده است. در حوادثی مانند زلزله، شکستگی شبکهها، انشعابات و لولهها میتواند به نشت گاز، انفجار و خسارات سنگینتر از خود حادثه منجر شود.
او تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور، یک سیستم هوشمند در شهر تهران در حال اجراست که تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. این سیستم در زمان وقوع زلزله شدت حادثه را اندازهگیری کرده، احتمال تخریب شبکه را تحلیل میکند و درنهایت تصمیم میگیرد جریان گاز در نقاط آسیبدیده قطع شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: فقط قطع گاز کافی نیست؛ گاز محبوس در شبکه میتواند از نقاط آسیبدیده خارج شود و حوادث ثانویه ایجاد کند. به همین دلیل، پس از قطع گاز، تخلیه گاز محبوس از طریق دکلهای تخلیه که حدود ۲۴ نقطه از شهر تهران برای استقرار آنها در نظر گرفته شده است و نخستین مورد آن در شهرستان ری و منطقه باقرشهر انجام شده است.
اعوانی ادامه داد: در این روش، گاز محبوس داخل لولههای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن تخلیه و از بروز حوادث ثانویه جلوگیری میشود. این بخش از هوشمندسازی در حوزه تأسیسات گاز اجرا شده است و پیشبینی میکنیم تا حداکثر ۲ سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
او تصریح کرد: اکنون در بخش قطع گاز، این سیستم قابل بهرهبرداری است و در ۱۵ نقطه از مناطق گازرسانی شهر تهران سیستمهای اسکادا و مدیریت شرایط اضطراری آماده بهرهبرداری هستند، اما بخش مربوط به تخلیه گاز محبوس هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
توسعه کنتورهای هوشمند و آغاز نصب در منازل
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره توسعه کنتورهای هوشمند بیان کرد: با توجه به برخی ملاحظههای فنی و ایمنی، اجرای این پروژه با وجود تکالیف قانونی و برنامهریزی برای هوشمندسازی ۲۰ درصد کنتورها در پنج سال، با تأخیر روبهرو شد.
اعوانی افزود: بخش عمدهای از مشکلات فنی بهتازگی برطرف شده است، سفارشگذاریهای لازم انجام و فرایند تولید کنتورهای هوشمند نزدیک به نهاییشدن است. پیشبینی میکنیم تا پایان امسال، نصب این کنتورها در منازل و مراکز مصرف آغاز شود.
او ادامه داد: از ویژگیهای این کنتورها میتوان به ارسال لحظهای اطلاعات از راه دور، تعیین دقیق مقدار مصرف، امکان مدیریت و قطع گاز، قرائت از راه دور، تشخیص دستکاری کنتور و ارسال هشدار در مواقع بروز حوادث اشاره کرد. امیدواریم تا پایان سال، استفاده از کنتورهای هوشمند در بخش خانگی و دیگر بخشهای مصرف آغاز شود.
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