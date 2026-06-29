به گرارش خبرنگار میراث‌آریا؛ هفتاد و یکمین شب ایران با عنوان «ما ایرانیا؛ تاریخ هویت ایرانی و بحران‌هایش» روز نهم تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در خانه و موزه اندیشه دکتر علی شریعتی تهران برگزار می‌شود.

امیر خرمی پژوهشگر جامعه، تاریخ و فرهنگ ایران به عنوان سخنران این برنامه حضور خواهد داشت و محمدرضا وحدتی دبیری نشست را بر عهده دارد.

محمدرضا وحدتی، دبیر نشست «ما ایرانیا»، با اشاره به شرایط پرتنش جهان معاصر گفت: در فضای آشفته جنگ و صلح، بیش از هر زمان دیگری سخن از میهن، وطن‌دوستی و ایران به میان می‌آید؛ اما پرسش اساسی این است که «ایران» کجاست و «ایرانی» کیست که در بزنگاه‌های تاریخی سر برمی‌آورد، خود را نشان می‌دهد و با وجود آسیب‌ها و بحران‌ها، دوباره استوار می‌ایستد؟

وی تأکید کرد: پاسخ این پرسش‌ها را باید در هویت ایرانی و تاریخ آن جست‌وجو کرد؛ هویتی که دارای پایه‌ها و عناصر شکل‌دهنده‌ای است و در دوره‌های مختلف تاریخی—even در مقاطعی که برخی ارکان آن همچون «دولت ایرانی» تضعیف یا غایب بوده‌اند—توانسته است ایران را از بحران‌ها و اشغال‌ها عبور دهد.

به گفته وحدتی، از مهم‌ترین و ماندگارترین ارکان هویت ایرانی می‌توان به زبان فارسی اشاره کرد؛ زبانی که در طول تاریخ نقشی اساسی در تداوم فرهنگی و هویتی ایران ایفا کرده است.

وی همچنین جغرافیای ایران‌زمین، تاریخ و حافظه تاریخی ایرانیان، دین‌داری و دین‌یاری ایرانیان و مفهوم «دولت ایرانی» را از دیگر پایه‌های این هویت برشمرد و افزود: ترکیب منحصربه‌فرد این عناصر، به ایران و ایده ایران واقعیتی پایدار و یگانه بخشیده است؛ واقعیتی که همچون «سرو همیشه سبز» در گذر تاریخ پابرجا مانده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست، ساعت ۱۷ روز نهم تیرماه ۱۴۰۵ به خانه و موزه اندیشه دکتر علی شریعتی مراجعه کنند.

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