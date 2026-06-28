معرفی بازیگران نمایش «مرگ اشرف غنی»

به گزارش میراث آریا به نقل از مدیر رسانه اثر، بازیگران نمایش «مرگ اشرف غنی» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که اقتباسی مدرن و متفاوت از «مرگ یزدگرد» به قلم بهرام بیضایی است، معرفی شدند.

آرزو غلامی، عیسی حسینی، نادر محمودی، فرشته محمدی، بشیر احمد نیکزاد، فریماه پروانی و مبینا صافی بازیگرانی هستند که در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

«مرگ اشرف غنی» به تهیه‌کنندگی مهدی طوفانی به زودی در تماشاخانه هیلاج میزبان مخاطبان خواهد بود.

این اثر پیش‌ از این در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق به کسب جایزه بهترین نمایشنامه اقتباسی شده و همچنین نامزد دریافت جایزه برای بهترین موسیقی و بهترین بازیگر زن بوده است.

در خلاصه داستان نمایش «مرگ اشرف غنی» می‌خوانیم: «در شب چله، کابل سقوط می‌کند و طالبان برای یافتن اشرف غنی به خانه‌ای در حاشیه کابل هجوم می‌برند.»

زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به زودی همراه با رونمایی از پوستر اعلام خواهد شد.

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